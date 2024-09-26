https://ria.ru/20240926/khostely-1974756134.html

В Петербурге задержали владельцев хостелов, регистрировавших мигрантов

В Петербурге задержали владельцев хостелов, регистрировавших мигрантов - РИА Новости, 26.09.2024

В Петербурге задержали владельцев хостелов, регистрировавших мигрантов

В Петербурге задержали владельцев пяти недорогих гостиниц, незаконно зарегистрировавших с 2023 года не менее 900 мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:33

2024-09-26T09:33

2024-09-26T09:55

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Петербурге задержали владельцев пяти недорогих гостиниц, незаконно зарегистрировавших с 2023 года не менее 900 мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале."Мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции", - написала Волк.По ее словам, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где "массово регистрировали мигрантов", которые фактически там не проживали. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках, подчеркнула представитель МВД."После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнерские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учет. Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих", - добавила Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.

https://ria.ru/20240925/polsha-1974617123.html

https://ria.ru/20240916/migranty-1973066092.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, происшествия