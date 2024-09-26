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В Петербурге задержали владельцев хостелов, регистрировавших мигрантов - РИА Новости, 26.09.2024
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09:33 26.09.2024 (обновлено: 09:55 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/khostely-1974756134.html
В Петербурге задержали владельцев хостелов, регистрировавших мигрантов
В Петербурге задержали владельцев хостелов, регистрировавших мигрантов - РИА Новости, 26.09.2024
В Петербурге задержали владельцев хостелов, регистрировавших мигрантов
В Петербурге задержали владельцев пяти недорогих гостиниц, незаконно зарегистрировавших с 2023 года не менее 900 мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:33
2024-09-26T09:55
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Петербурге задержали владельцев пяти недорогих гостиниц, незаконно зарегистрировавших с 2023 года не менее 900 мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале."Мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции", - написала Волк.По ее словам, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где "массово регистрировали мигрантов", которые фактически там не проживали. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках, подчеркнула представитель МВД."После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнерские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учет. Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих", - добавила Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.
https://ria.ru/20240925/polsha-1974617123.html
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санкт-петербург, происшествия
Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге задержали владельцев хостелов, регистрировавших мигрантов

В Петербурге задержали владельцев хостелов, зарегистрировавших 900 мигрантов

© МВД РоссииВ Петербурге задержаны двое владельцев сети хостелов, которых подозревают в организации незаконной миграции
В Петербурге задержаны двое владельцев сети хостелов, которых подозревают в организации незаконной миграции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© МВД России
В Петербурге задержаны двое владельцев сети хостелов, которых подозревают в организации незаконной миграции
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Петербурге задержали владельцев пяти недорогих гостиниц, незаконно зарегистрировавших с 2023 года не менее 900 мигрантов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Мои коллеги из УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих владельцев сети хостелов по подозрению в организации незаконной миграции", - написала Волк.
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По ее словам, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города, где "массово регистрировали мигрантов", которые фактически там не проживали. Нелегалы из среднеазиатских государств работали преимущественно на стройках, подчеркнула представитель МВД.
"После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнерские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учет. Таким образом с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих", - добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается.
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