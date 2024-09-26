https://ria.ru/20240926/khabarovsk-1974933062.html
РЭЦ поучаствовал в заседании Экспортного совета при главе Хабаровского края
РЭЦ поучаствовал в заседании Экспортного совета при главе Хабаровского края - РИА Новости, 26.09.2024
РЭЦ поучаствовал в заседании Экспортного совета при главе Хабаровского края
26 сентября в стенах Дома официальных приёмов правительства Хабаровского края в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:46
2024-09-26T18:46
2024-09-26T18:46
хабаровский край
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
хабаровск
дальний восток
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. 26 сентября в стенах Дома официальных приёмов правительства Хабаровского края в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в ДФО прошло очередное заседание Экспортного совета при губернаторе Хабаровского края с участием Российского экспортного центра, (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), федеральных органов власти, экспортеров Хабаровского края и регионов Дальнего Востока, сообщает центр."Участие в обсуждении актуальных механизмов поддержки экспортеров приняли вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, заместитель управляющего отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации Пётр Соколов, и.о. министра экономического развития Хабаровского края Валентина Филоненко и руководитель Центра поддержки экспорта в Хабаровском крае Анна Тимячева. Одним из модераторов дискуссии выступил руководитель представительства РЭЦ в городе Ставрополе Михаил Сергиенко", - говорится в сообщении.Неформальный и живой диалог дальневосточного бизнеса из числа действующих и потенциальных экспортеров в сфере ННЭ с федеральными экспертами и организациями региональной инфраструктуры поддержки экспорта помог раскрыть особенности функционирования существующих инструментов поддержки экспортеров, в том числе наиболее релевантных для дальневосточных компаний, среди которых компенсация расходов на выставочно-ярмарочную деятельность, межвалютные расчёты с иностранными компаниями, транспортная субсидия, помощь с сертификацией и омологацией продукции.Сегодня компании Дальнего Востока активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет РЭЦ. Так, за 2023 год компаниям ДФО со стороны РЭЦ было оказано более 3,6 тысячи услуг, а бенефициарами мер поддержки стали более 1500 предприятий, а за 7 месяцев 2024 года компаниям ДФО со стороны РЭЦ было оказано уже более 2,3 тысячи услуг, а бенефициарами мер поддержки стали более 1200 предприятий."Подобные встречи для Российского экспортного центра, федеральных министерств и институтов развития предоставляют возможность получить отклик от непосредственных получателей государственной поддержки и улучшить коммуникацию с региональными предпринимателями. Мы всегда открыты к диалогу и стремимся учитывать потребности экспортёров, чтобы помочь им преодолеть существующие вызовы и совместно с ними выработать общую стратегию развития несырьевого экспорта России", - подчеркнул Солодов."Участие в заседаниях экспортного совета предоставляет хабаровским экспортёрам возможность получить ответы на интересующие их вопросы. Мы, министерство экономического развития Хабаровского края, совместно с коллегами из других регионов Дальневосточного федерального округа собираем и анализируем все предложения по оптимизации мер государственной поддержки для дальнейшего обсуждения и принятия решений на федеральном уровне", - отметила Филоненко.
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РИА Новости
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), хабаровск, дальний восток
Хабаровский край, Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Хабаровск, Дальний Восток
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. 26 сентября в стенах Дома официальных приёмов правительства Хабаровского края в преддверии окружного совещания по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в ДФО прошло очередное заседание Экспортного совета при губернаторе Хабаровского края с участием Российского экспортного центра, (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), федеральных органов власти, экспортеров Хабаровского края и регионов Дальнего Востока, сообщает центр.
"Участие в обсуждении актуальных механизмов поддержки экспортеров приняли вице-президент РЭЦ Алексей Солодов, заместитель управляющего отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации Пётр Соколов, и.о. министра экономического развития Хабаровского края Валентина Филоненко и руководитель Центра поддержки экспорта в Хабаровском крае Анна Тимячева. Одним из модераторов дискуссии выступил руководитель представительства РЭЦ в городе Ставрополе Михаил Сергиенко", - говорится в сообщении.
Неформальный и живой диалог дальневосточного бизнеса из числа действующих и потенциальных экспортеров в сфере ННЭ с федеральными экспертами и организациями региональной инфраструктуры поддержки экспорта помог раскрыть особенности функционирования существующих инструментов поддержки экспортеров, в том числе наиболее релевантных для дальневосточных компаний, среди которых компенсация расходов на выставочно-ярмарочную деятельность, межвалютные расчёты с иностранными компаниями, транспортная субсидия, помощь с сертификацией и омологацией продукции.
Сегодня компании Дальнего Востока активно пользуются мерами поддержки, которые предоставляет РЭЦ. Так, за 2023 год компаниям ДФО со стороны РЭЦ было оказано более 3,6 тысячи услуг, а бенефициарами мер поддержки стали более 1500 предприятий, а за 7 месяцев 2024 года компаниям ДФО со стороны РЭЦ было оказано уже более 2,3 тысячи услуг, а бенефициарами мер поддержки стали более 1200 предприятий.
"Подобные встречи для Российского экспортного центра, федеральных министерств и институтов развития предоставляют возможность получить отклик от непосредственных получателей государственной поддержки и улучшить коммуникацию с региональными предпринимателями. Мы всегда открыты к диалогу и стремимся учитывать потребности экспортёров, чтобы помочь им преодолеть существующие вызовы и совместно с ними выработать общую стратегию развития несырьевого экспорта России", - подчеркнул Солодов.
"Участие в заседаниях экспортного совета предоставляет хабаровским экспортёрам возможность получить ответы на интересующие их вопросы. Мы, министерство экономического развития Хабаровского края, совместно с коллегами из других регионов Дальневосточного федерального округа собираем и анализируем все предложения по оптимизации мер государственной поддержки для дальнейшего обсуждения и принятия решений на федеральном уровне", - отметила Филоненко.