https://ria.ru/20240926/izrail-1974795563.html

Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" в Ливане

Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.09.2024

Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщила в четверг... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:42

2024-09-26T11:42

2024-09-26T11:42

в мире

ливан

израиль

бейрут

хезболла

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии. "ВВС Израиля сегодня утром продолжают атаковать цели террористической организации "Хезболлах" в нескольких районах на территории Ливана. Среди атакованных целей военные здания, террористы и склады боеприпасов организации", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в районе Кфра Шова на юге Ливана было ликвидировано несколько бойцов шиитского движения. Также военные ЦАХАЛ зафиксировали около 45 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу Израиля. В сообщении уточняется, что часть снарядов была перехвачена системами ПВО, остальные объекты упали на открытой местности. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html

https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024