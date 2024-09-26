https://ria.ru/20240926/izrail-1974795563.html
Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" в Ливане
Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 26.09.2024
Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщила в четверг... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:42
2024-09-26T11:42
2024-09-26T11:42
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии. "ВВС Израиля сегодня утром продолжают атаковать цели террористической организации "Хезболлах" в нескольких районах на территории Ливана. Среди атакованных целей военные здания, террористы и склады боеприпасов организации", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в районе Кфра Шова на юге Ливана было ликвидировано несколько бойцов шиитского движения. Также военные ЦАХАЛ зафиксировали около 45 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу Израиля. В сообщении уточняется, что часть снарядов была перехвачена системами ПВО, остальные объекты упали на открытой местности. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240924/tsakhal-1974427238.html
https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ нанес удары по десятку объектов "Хезболлы" в Ливане
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по десятку объектов шиитского ливанского движения "Хезболлах" на территории Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"ВВС Израиля сегодня утром продолжают атаковать цели террористической организации "Хезболлах" в нескольких районах на территории Ливана. Среди атакованных целей военные здания, террористы и склады боеприпасов организации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в районе Кфра Шова на юге Ливана было ликвидировано несколько бойцов шиитского движения. Также военные ЦАХАЛ зафиксировали около 45 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу Израиля. В сообщении уточняется, что часть снарядов была перехвачена системами ПВО, остальные объекты упали на открытой местности.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту
, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН
по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива
, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.