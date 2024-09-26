https://ria.ru/20240926/izrail-1974735557.html
Израиль заявил в ООН, что не ищет полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Израиль заявил в ООН, что не ищет полномасштабной войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.09.2024
Израиль заявил в ООН, что не ищет полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Израиль не ищет полномасштабной войны на Ближнем Востоке, однако намерен продолжать искоренять исходящую от шиитского движения "Хезболлах" угрозу, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:09
2024-09-26T03:09
2024-09-26T03:09
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Израиль не ищет полномасштабной войны на Ближнем Востоке, однако намерен продолжать искоренять исходящую от шиитского движения "Хезболлах" угрозу, заявил израильский постпред при ООН Дэнни Данон. "Израиль наносит высокоточные удары в Ливане против командных центров "Хезболлах", пусковых площадок, ракетных и оружейных складов и представителей их руководства. Мы примем все необходимые меры в соответствии с международным правом, чтобы устранить эту угрозу. В то же время, Израиль не ищет полномасштабной войны", - сказал израильский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного событиям на Ближнем Востоке. Он также публично выдвинул обвинения против Ирана, назвав эту страну "пауком в центре паутины насилия". "Мы должны бороться с этой паутиной насилия. Не может быть мира в регионе, пока мы не устраним эту угрозу", - констатировал Данон.
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израиль, ближний восток, ливан, хезболла, оон, в мире
Израиль, Ближний Восток, Ливан, Хезболла, ООН, В мире
Израиль заявил в ООН, что не ищет полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Постпредство Израиля при ООН: страна не ищет войны на Ближнем Востоке