https://ria.ru/20240926/italiya-1974947964.html

Вице-премьер Италии прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Вице-премьер Италии прокомментировал обновление ядерной доктрины России - РИА Новости, 26.09.2024

Вице-премьер Италии прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, отвечая на вопрос об обновленной ядерной доктрине России, заявил, что не хочет и думать о применении... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:51

2024-09-26T20:51

2024-09-26T21:15

россия

италия

украина

маттео сальвини

владимир путин

ядерное оружие

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РИМ, 26 сен — РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, отвечая на вопрос об обновленной ядерной доктрине России, заявил, что не хочет и думать о применении ядерного оружия, но выступает за развитие атомной энергетики. "Я могу только повторить позицию, которая является не только моей, но и правительства Италии, которая заключается в поддержке украинского народа и его обороны и несогласии на использование вооружений, отправленных Украине для защиты, на территории России", - заявил Сальвини на вопрос РИА Новости о том, станет ли новая редакция доктрины предупреждением для Запада, оказывающего военную поддержку Киеву. Сальвини, также занимающий пост министра транспорта и инфраструктуры, подчеркнул, что Италия развивает атомную отрасль в гражданских целях, "для отопления и обеспечения заводов, больниц и школ". "Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени", - сказал он на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме. Президент России Владимир Путин 25 сентября на заседании Совета Безопасности РФ предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

https://ria.ru/20240916/italiya-1972949318.html

https://ria.ru/20240908/zelenskij-1971409858.html

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россия, италия, украина, маттео сальвини, владимир путин, ядерное оружие