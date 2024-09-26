https://ria.ru/20240926/iran-1974729641.html

Иран призвал СБ ООН вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке

Иран призвал СБ ООН вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.09.2024

Иран призвал СБ ООН вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке

Иран призывает Совет Безопасности ООН вмешаться, чтобы поспособствовать прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востоке, заявил в среду глава... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:56

2024-09-26T00:56

2024-09-26T00:57

иран

совет безопасности оон

оон

в мире

ближний восток

аббас аракчи

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Иран призывает Совет Безопасности ООН вмешаться, чтобы поспособствовать прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востоке, заявил в среду глава иранского МИД Аббас Аракчи."Совет Безопасности должен вмешаться, чтобы восстановить мир и безопасность в регионе. Иран неоднократно предупреждал о последствиях злонамеренных действий Израиля в регионе. Мировое сообщество не может игнорировать роль США и их союзников в пособничестве израильской агрессии", - сказал журналистам Аракчи на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20240926/iran-1974728678.html

иран

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иран, совет безопасности оон, оон, в мире, ближний восток, аббас аракчи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль