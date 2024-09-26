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Иран призвал СБ ООН вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.09.2024
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00:56 26.09.2024 (обновлено: 00:57 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/iran-1974729641.html
Иран призвал СБ ООН вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Иран призвал СБ ООН вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.09.2024
Иран призвал СБ ООН вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке
Иран призывает Совет Безопасности ООН вмешаться, чтобы поспособствовать прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востоке, заявил в среду глава... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:56
2024-09-26T00:57
иран
совет безопасности оон
оон
в мире
ближний восток
аббас аракчи
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Иран призывает Совет Безопасности ООН вмешаться, чтобы поспособствовать прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востоке, заявил в среду глава иранского МИД Аббас Аракчи."Совет Безопасности должен вмешаться, чтобы восстановить мир и безопасность в регионе. Иран неоднократно предупреждал о последствиях злонамеренных действий Израиля в регионе. Мировое сообщество не может игнорировать роль США и их союзников в пособничестве израильской агрессии", - сказал журналистам Аракчи на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20240926/iran-1974728678.html
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иран, совет безопасности оон, оон, в мире, ближний восток, аббас аракчи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
Иран, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Иран призвал СБ ООН вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке

Иран призвал ООН вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке для восстановления мира

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Иран призывает Совет Безопасности ООН вмешаться, чтобы поспособствовать прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востоке, заявил в среду глава иранского МИД Аббас Аракчи.
"Совет Безопасности должен вмешаться, чтобы восстановить мир и безопасность в регионе. Иран неоднократно предупреждал о последствиях злонамеренных действий Израиля в регионе. Мировое сообщество не может игнорировать роль США и их союзников в пособничестве израильской агрессии", - сказал журналистам Аракчи на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
МИД Ирана назвал ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке беспрецедентной
00:48
 
ИранСовет Безопасности ООНООНВ миреБлижний ВостокАббас АракчиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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