https://ria.ru/20240926/inn-1974879181.html
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков - РИА Новости, 26.09.2024
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков
Специалисты оптимизировали услугу предоставления поручительств Московского областного гарантийного фонда на региональном портале. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:36
2024-09-26T15:36
2024-09-26T15:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969414420_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4084909b94ccdc19a99feddc61ca325.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Специалисты оптимизировали услугу предоставления поручительств Московского областного гарантийного фонда на региональном портале. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство государственного управления Подмосковья.По информации ведомства, онлайн-услуга для банков теперь включает две подуслуги. Речь идет о выборе процедуры в зависимости от суммы поручительства. Также появилась возможность подавать заявку по договорам банковской гарантии и лизинга. Еще одно новшество – сервис предпроверки ИНН.Как рассказала глава министерства Надежда Куртяник, за полгода существования услуги ею воспользовались более 500 раз.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969414420_171:127:2732:2047_1920x0_80_0_0_8f080a1eb8e0845f8a95872cf7131312.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)