https://ria.ru/20240926/inn-1974879181.html

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков - РИА Новости, 26.09.2024

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков

Специалисты оптимизировали услугу предоставления поручительств Московского областного гарантийного фонда на региональном портале. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:36

2024-09-26T15:36

2024-09-26T15:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Специалисты оптимизировали услугу предоставления поручительств Московского областного гарантийного фонда на региональном портале. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство государственного управления Подмосковья.По информации ведомства, онлайн-услуга для банков теперь включает две подуслуги. Речь идет о выборе процедуры в зависимости от суммы поручительства. Также появилась возможность подавать заявку по договорам банковской гарантии и лизинга. Еще одно новшество – сервис предпроверки ИНН.Как рассказала глава министерства Надежда Куртяник, за полгода существования услуги ею воспользовались более 500 раз.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)