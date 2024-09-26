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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков - РИА Новости, 26.09.2024
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Новости Подмосковья
 
15:36 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/inn-1974879181.html
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков - РИА Новости, 26.09.2024
В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков
Специалисты оптимизировали услугу предоставления поручительств Московского областного гарантийного фонда на региональном портале. Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:36
2024-09-26T15:36
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Специалисты оптимизировали услугу предоставления поручительств Московского областного гарантийного фонда на региональном портале. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство государственного управления Подмосковья.По информации ведомства, онлайн-услуга для банков теперь включает две подуслуги. Речь идет о выборе процедуры в зависимости от суммы поручительства. Также появилась возможность подавать заявку по договорам банковской гарантии и лизинга. Еще одно новшество – сервис предпроверки ИНН.Как рассказала глава министерства Надежда Куртяник, за полгода существования услуги ею воспользовались более 500 раз.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги для банков

© iStock.com / izusekУченицы работают за ноутбуком во время занятий
Ученицы работают за ноутбуком во время занятий - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© iStock.com / izusek
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Специалисты оптимизировали услугу предоставления поручительств Московского областного гарантийного фонда на региональном портале. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство государственного управления Подмосковья.
По информации ведомства, онлайн-услуга для банков теперь включает две подуслуги. Речь идет о выборе процедуры в зависимости от суммы поручительства. Также появилась возможность подавать заявку по договорам банковской гарантии и лизинга. Еще одно новшество – сервис предпроверки ИНН.
Как рассказала глава министерства Надежда Куртяник, за полгода существования услуги ею воспользовались более 500 раз.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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