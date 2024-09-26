Рейтинг@Mail.ru
Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 26.09.2024 (обновлено: 09:26 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html
Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество
Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество - РИА Новости, 26.09.2024
Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество
Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество и, как считает следствие, переоформлял купленные... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T06:02
2024-09-26T09:26
дело замминистра обороны тимура иванова
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954287754_0:174:2838:1770_1920x0_80_0_0_e4732725b1851c5b3af394d07eda14af.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество и, как считает следствие, переоформлял купленные машины на знакомых и родных, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Установлено, что обвиняемый скрывал имущество", — говорится в материалах. Согласно документам, обвиняемый распределял добытые преступным путем средства, в том числе покупая автомобили, которые регистрировались на его родных и доверенных лиц.РИА Новости ранее стало известно, что один из фигурантов дела пытался скрыть факты своего участия в совершении преступлений.Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
https://ria.ru/20240925/ivanov-1974625571.html
https://ria.ru/20240926/delo-1974733568.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954287754_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b77b1afbf9e4bbad4d911ca94e47021d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, происшествия
Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Происшествия
Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество

Фигурант дела Тимура Иванова скрывал имущество и оформлял машины на знакомых

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество и, как считает следствие, переоформлял купленные машины на знакомых и родных, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Установлено, что обвиняемый скрывал имущество", — говорится в материалах.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Суд продлил арест бывшему подчиненному Тимура Иванова по делу о растрате
Вчера, 15:06
Согласно документам, обвиняемый распределял добытые преступным путем средства, в том числе покупая автомобили, которые регистрировались на его родных и доверенных лиц.
РИА Новости ранее стало известно, что один из фигурантов дела пытался скрыть факты своего участия в совершении преступлений.
Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Фигурант дела Тимура Иванова пытался скрыть факты участия в преступлениях
02:08
 
Дело замминистра обороны Тимура ИвановаТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала