https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html

Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество

Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество - РИА Новости, 26.09.2024

Один из фигурантов дела Тимура Иванова скрывал имущество

Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество и, как считает следствие, переоформлял купленные... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:02

2024-09-26T06:02

2024-09-26T09:26

дело замминистра обороны тимура иванова

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

происшествия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова скрывал свое имущество и, как считает следствие, переоформлял купленные машины на знакомых и родных, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Установлено, что обвиняемый скрывал имущество", — говорится в материалах. Согласно документам, обвиняемый распределял добытые преступным путем средства, в том числе покупая автомобили, которые регистрировались на его родных и доверенных лиц.РИА Новости ранее стало известно, что один из фигурантов дела пытался скрыть факты своего участия в совершении преступлений.Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".Если суд признает их вину доказанной, то может оштрафовать на сумму, в 70 или даже в 100 раз превышающую размер взятки. Также возможна конфискация имущества, полученного в результате коррупционных преступлений.

https://ria.ru/20240925/ivanov-1974625571.html

https://ria.ru/20240926/delo-1974733568.html

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дело замминистра обороны тимура иванова, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, происшествия