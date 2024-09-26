https://ria.ru/20240926/herson-1974776978.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 26.09.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:13
2024-09-26T11:13
2024-09-26T11:13
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240926/kiev-1974766010.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Киев, СВО
В Херсоне прогремели взрывы
"Общественное": в городе Херсон прогремели взрывы