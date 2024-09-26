https://ria.ru/20240926/harkov-1974903467.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.09.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:50
2024-09-26T16:50
2024-09-26T16:50
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове взрыв. Будьте осторожны", - написал Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сумская область, Украина
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе после воздушной тревоги