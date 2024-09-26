https://ria.ru/20240926/harkov-1974903467.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.09.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:50

2024-09-26T16:50

2024-09-26T16:50

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "В Харькове взрыв. Будьте осторожны", - написал Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20240328/vzryvy-1936417992.html

харьков

сумская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, сумская область, украина