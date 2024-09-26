https://ria.ru/20240926/hamas-1974840011.html

ХАМАС опроверг сообщения о соглашении с ФАТХ по управлению Газой

ХАМАС опроверг сообщения о соглашении с ФАТХ по управлению Газой - РИА Новости, 26.09.2024

ХАМАС опроверг сообщения о соглашении с ФАТХ по управлению Газой

Получившие распространение в некоторых СМИ сообщения о соглашении между палестинскими движениями ХАМАС и ФАТХ о гражданском управлении сектором Газа со стороны... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:42

2024-09-26T14:42

2024-09-26T14:42

в мире

палестина

пекин

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махмуд аббас

хамас

фатх

палестинская национальная администрация

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ГАЗА, 26 сен - РИА Новости. Получившие распространение в некоторых СМИ сообщения о соглашении между палестинскими движениями ХАМАС и ФАТХ о гражданском управлении сектором Газа со стороны Палестинской администрации не являются достоверными, заявил в четверг РИА Новости член политбюро движения ХАМАС в секторе Газа Бассем Наим. Ранее в четверг телеканал Al-Arabiya Al-Hadath со ссылкой на источник в ХАМАС сообщил, что соперничающие палестинские движения ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по вопросу о гражданской администрации сектора Газа. По информации телеканала, в настоящее время между палестинскими официальными лицами проводятся контакты, которые сконцентрированы на вопросе управления сектором Газа. Отмечается, что среди обсуждаемых вопросов – местная администрация из независимых деятелей, включая создание правительства технократов при одобрении обоих движений и остальных палестинских фракций. "Эти сообщения не являются достоверными", - сказал Наим в ответ на соответствующий вопрос. Со своей стороны представитель движения ФАТХ Джамаль Наззаль в разговоре с РИА Новости не стал комментировать этот вопрос, но при этом подтвердил, что в скором времени состоится встреча представителей двух движений. "Встреча между двумя движениями состоится в ближайшем будущем", - сообщил Наззаль. В начале августа президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом. Во второй половине июля представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства по итогам межпалестинского диалога в Пекине. Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.

https://ria.ru/20240917/khamas-1973224873.html

https://ria.ru/20240924/erdogan-1974486637.html

https://ria.ru/20240807/palestina-1964541734.html

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в мире, палестина, пекин, каир (город), махмуд аббас, хамас, фатх, палестинская национальная администрация