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Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка - РИА Новости, 26.09.2024
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13:10 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/gvineja-1974830103.html
Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка
Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка - РИА Новости, 26.09.2024
Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка
Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия- Африка на своей территории, заявил президент этой страны Теодор Обианг Нгема Мбасого. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:10
2024-09-26T13:10
экваториальная гвинея
россия
теодоро обианг нгема мбасого
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия- Африка на своей территории, заявил президент этой страны Теодор Обианг Нгема Мбасого. "Мы готовы принять саммит Россия-Африка в нашем современном городе Сипопо или Малаба в Экваториальной Гвинее. У нас есть вся необходимая инфраструктура, и мы просим поддержки Федерального Собрания России для того, чтобы эта инициатива Республики Экваториальная Гвинея стала явью. Мы хотели бы рассчитывать на участие депутатов вашей высокой ассамблеи и нашего многоуважаемого друга, его превосходительства Владимира Владимировича Путина, физическое присутствие которого на наших землях было бы высокой честью для нашего народа", - сказал он, выступая перед депутатами в Государственной думе.
https://ria.ru/20240926/serra-leone-1974782281.html
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экваториальная гвинея, россия, теодоро обианг нгема мбасого, в мире
Экваториальная Гвинея, Россия, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, В мире
Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка

Президент Экваториальной Гвинеи Мбасого: мы готовы принять саммит Россия-Африка

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия- Африка на своей территории, заявил президент этой страны Теодор Обианг Нгема Мбасого.
"Мы готовы принять саммит Россия-Африка в нашем современном городе Сипопо или Малаба в Экваториальной Гвинее. У нас есть вся необходимая инфраструктура, и мы просим поддержки Федерального Собрания России для того, чтобы эта инициатива Республики Экваториальная Гвинея стала явью. Мы хотели бы рассчитывать на участие депутатов вашей высокой ассамблеи и нашего многоуважаемого друга, его превосходительства Владимира Владимировича Путина, физическое присутствие которого на наших землях было бы высокой честью для нашего народа", - сказал он, выступая перед депутатами в Государственной думе.
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Экваториальная ГвинеяРоссияТеодоро Обианг Нгема МбасогоВ мире
 
 
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