https://ria.ru/20240926/gvineja-1974830103.html
Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка
Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка - РИА Новости, 26.09.2024
Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка
Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия- Африка на своей территории, заявил президент этой страны Теодор Обианг Нгема Мбасого. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:10
2024-09-26T13:10
2024-09-26T13:10
экваториальная гвинея
россия
теодоро обианг нгема мбасого
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907020149_0:97:2982:1774_1920x0_80_0_0_6ef9bbd48e2eab5081bba6da2fac15e5.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия- Африка на своей территории, заявил президент этой страны Теодор Обианг Нгема Мбасого. "Мы готовы принять саммит Россия-Африка в нашем современном городе Сипопо или Малаба в Экваториальной Гвинее. У нас есть вся необходимая инфраструктура, и мы просим поддержки Федерального Собрания России для того, чтобы эта инициатива Республики Экваториальная Гвинея стала явью. Мы хотели бы рассчитывать на участие депутатов вашей высокой ассамблеи и нашего многоуважаемого друга, его превосходительства Владимира Владимировича Путина, физическое присутствие которого на наших землях было бы высокой честью для нашего народа", - сказал он, выступая перед депутатами в Государственной думе.
https://ria.ru/20240926/serra-leone-1974782281.html
экваториальная гвинея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907020149_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_39ab4c0846bb3e13b8d4fdebb274a29c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экваториальная гвинея, россия, теодоро обианг нгема мбасого, в мире
Экваториальная Гвинея, Россия, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, В мире
Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка
Президент Экваториальной Гвинеи Мбасого: мы готовы принять саммит Россия-Африка