https://ria.ru/20240926/gvineja-1974830103.html

Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка

Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка - РИА Новости, 26.09.2024

Экваториальная Гвинея готова принять у себя саммит Россия-Африка

Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия- Африка на своей территории, заявил президент этой страны Теодор Обианг Нгема Мбасого. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:10

2024-09-26T13:10

2024-09-26T13:10

экваториальная гвинея

россия

теодоро обианг нгема мбасого

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия- Африка на своей территории, заявил президент этой страны Теодор Обианг Нгема Мбасого. "Мы готовы принять саммит Россия-Африка в нашем современном городе Сипопо или Малаба в Экваториальной Гвинее. У нас есть вся необходимая инфраструктура, и мы просим поддержки Федерального Собрания России для того, чтобы эта инициатива Республики Экваториальная Гвинея стала явью. Мы хотели бы рассчитывать на участие депутатов вашей высокой ассамблеи и нашего многоуважаемого друга, его превосходительства Владимира Владимировича Путина, физическое присутствие которого на наших землях было бы высокой честью для нашего народа", - сказал он, выступая перед депутатами в Государственной думе.

https://ria.ru/20240926/serra-leone-1974782281.html

экваториальная гвинея

россия

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экваториальная гвинея, россия, теодоро обианг нгема мбасого, в мире