https://ria.ru/20240926/germaniya-1974735058.html

В АдГ высказались о расследовании подрыва "Северных потоков"

В АдГ высказались о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2024

В АдГ высказались о расследовании подрыва "Северных потоков"

Тот факт, что Германия продолжает поддерживать Украину, несмотря на подозрения в причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T02:58

2024-09-26T02:58

2024-09-26T02:58

россия

европа

германия

штеффен котре

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Тот факт, что Германия продолжает поддерживать Украину, несмотря на подозрения в причастности Киева к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", показывает слабость и зависимость ФРГ, заявил РИА Новости депутат от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Замалчивание расследования сигнализирует о том, что Германия готова смириться с этим. После обвинений в адрес Украины не последовало никаких дипломатических усилий для разъяснения - федеральное правительство воспринимает без всяческой критики тот факт, что союзники атакуют инфраструктуру Германии. На международном уровне это, разумеется, воспринимается как признак слабости и зависимости. Тот факт, что Украину продолжают полностью поддерживать, несмотря на эти обвинения и без разъяснений, показывает, что федеральное правительство продолжает свою одностороннюю проукраинскую и антироссийскую ориентацию, доводя её до крайности", - сказал Котре в ответ на письменный запрос РИА Новости. По мнению депутата, разрушение газопроводов дало правительству Германии хороший предлог, чтобы не закупать российский газ. "Нет публикаций результатов немецкого расследования. Нет независимых расследований немецких СМИ. Судя по поведению федерального правительства, ничего этого и не будет. Террористическое уничтожение "Северного потока" принято безропотно. Это (теракты - ред.) никак не повлияет на политику, потому что она явно идеологизированная и сконцентрирована исключительно на противостоянии с Россией. Из-за идеологически обусловленных действий федерального правительства я не ожидаю каких-либо результатов или изменения политики", - сказал Котре. Депутат считает, что очевидным последствием терактов на "Северных потоках" стало увеличение биржевой цены на газ в два или даже три раза по причине импорта дорогого сжиженного природного газа. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html

https://ria.ru/20240910/tusk-1971827680.html

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россия, европа, германия, штеффен котре, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2