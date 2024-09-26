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Число жертв израильских ударов по Газе за сутки выросло до 39 человек - РИА Новости, 26.09.2024
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16:06 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/gaza-1974888058.html
Число жертв израильских ударов по Газе за сутки выросло до 39 человек
Число жертв израильских ударов по Газе за сутки выросло до 39 человек - РИА Новости, 26.09.2024
Число жертв израильских ударов по Газе за сутки выросло до 39 человек
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 39 человек, 86 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:06
2024-09-26T16:06
в мире
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рафах (провинция)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 39 человек, 86 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 39 погибших и 86 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 534, пострадали более 96 тысяч человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974884941.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Число жертв израильских ударов по Газе за сутки выросло до 39 человек

Минздрав Газы: жертвами израильских ударов за сутки стали 39 человек

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали по меньшей мере 39 человек, 86 пострадали, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила четыре массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 39 погибших и 86 пострадавших", - говорится в сообщении.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ЦАХАЛ нанес удар по сирийско-ливанской границе, сообщил источник
Вчера, 15:52
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 534, пострадали более 96 тысяч человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ЦАХАЛ нанес удар по зданию школы в секторе Газа
Вчера, 15:40
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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