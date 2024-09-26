https://ria.ru/20240926/frantsiya-1974733700.html

Франция и США работают над планом прекращения огня в Ливане

Франция и США работают над планом прекращения огня в Ливане - РИА Новости, 26.09.2024

Франция и США работают над планом прекращения огня в Ливане

Париж и Вашингтон в скором времени представят план по урегулирования ситуации в Ливане, предусматривающий временное прекращение огня на 21 день, сообщил глава... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T02:12

2024-09-26T02:12

2024-09-26T02:12

ливан

израиль

франция

хасан насралла

оон

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ООН, 26 сен – РИА Новости. Париж и Вашингтон в скором времени представят план по урегулирования ситуации в Ливане, предусматривающий временное прекращение огня на 21 день, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "Я работал с нашими американскими партнерами над соглашением о временном прекращении огня сроком на 21 день, чтобы обеспечить возможность для переговоров (между Израилем и Ливаном - ред.)", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН. Министр отметил, что эта "платформа будет обнародована очень скоро". "Мы рассчитываем на то, что обе стороны примут ее без промедления, чтобы защитить гражданское население и начать дипломатические переговоры", – добавил он. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по южному пригороду Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.

https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html

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ливан, израиль, франция, хасан насралла, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире