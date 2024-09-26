Франция и США работают над планом прекращения огня в Ливане
МИД Франции: Париж и Вашингтон работают над планом прекращения огня в Ливане
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Ливана
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Ливана. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Париж и Вашингтон в скором времени представят план по урегулирования ситуации в Ливане, предусматривающий временное прекращение огня на 21 день, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"Я работал с нашими американскими партнерами над соглашением о временном прекращении огня сроком на 21 день, чтобы обеспечить возможность для переговоров (между Израилем и Ливаном - ред.)", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Министр отметил, что эта "платформа будет обнародована очень скоро".
"Мы рассчитываем на то, что обе стороны примут ее без промедления, чтобы защитить гражданское население и начать дипломатические переговоры", – добавил он.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по южному пригороду Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
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