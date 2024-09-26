Европейцам дорого обошелся подрыв "Северных потоков", считает эксперт
Эксперт Эрнст: европейцы платят высокую цену после подрыва "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Два года спустя после подрыва "Северных потоков" страны Евросоюза смогли обеспечить себя газом, однако европейцы платят высокую цену, которая может в ближайшее время еще увеличиться из-за прекращения поставок по трубопроводу, проходящему по территории Украины, сказал РИА Новости ведущий бельгийский эксперт по энергетике из университета города Льеж Дамьен Эрнст.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. В конце 2024 года истекает контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, который Киев не хочет продлевать.
"По этому трубопроводу проходят значительные объемы: порядка 120 тераватт-часов в год. При этом в целом Европа потребляет 3,5 тысячи тераватт-часов. То есть, речь идет о 3% от объемов нашего потребления. Если эти 3% не будут получены из России, их придется искать в другом месте. Это, вероятно, будет СПГ… Но для европейцев плохая новость заключается в том, что этот объем в 120 тераватт-часов, который мы больше не будем импортировать из России, по моему мнению, будет означать увеличение цены на газ примерно на 3-4 евро за киловатт-час, что серьезно. То есть, отказ от российского газа имеет свою цену для европейцев. Это очевидно", - сказал собеседник агентства.
Что касается диверсии на "Северных потоках", то, по мнению эксперта, версия с "украинским следом" в расследовании становится все более очевидной. "Сейчас более-менее понятно, кто стоит за этим (подрывом "Северных потоков" - ред.). В этом участвовали украинцы. Это даже никто не отрицает", - добавил он.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало фотографию подозреваемого, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщалось, что у него в сообщниках была супружеская пара. Однако, как заявил позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в версию немецких СМИ о "дайверах-любителях", взорвавших "Северные потоки", могут поверить только те, кто хочет выгородить Киев.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.