https://ria.ru/20240926/evropa-1974731530.html

Европейцам дорого обошелся подрыв "Северных потоков", считает эксперт

Европейцам дорого обошелся подрыв "Северных потоков", считает эксперт - РИА Новости, 26.09.2024

Европейцам дорого обошелся подрыв "Северных потоков", считает эксперт

Два года спустя после подрыва "Северных потоков" страны Евросоюза смогли обеспечить себя газом, однако европейцы платят высокую цену, которая может в ближайшее... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:29

2024-09-26T01:29

2024-09-26T01:29

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сергей лавров

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

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БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Два года спустя после подрыва "Северных потоков" страны Евросоюза смогли обеспечить себя газом, однако европейцы платят высокую цену, которая может в ближайшее время еще увеличиться из-за прекращения поставок по трубопроводу, проходящему по территории Украины, сказал РИА Новости ведущий бельгийский эксперт по энергетике из университета города Льеж Дамьен Эрнст. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. В конце 2024 года истекает контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, который Киев не хочет продлевать. "По этому трубопроводу проходят значительные объемы: порядка 120 тераватт-часов в год. При этом в целом Европа потребляет 3,5 тысячи тераватт-часов. То есть, речь идет о 3% от объемов нашего потребления. Если эти 3% не будут получены из России, их придется искать в другом месте. Это, вероятно, будет СПГ… Но для европейцев плохая новость заключается в том, что этот объем в 120 тераватт-часов, который мы больше не будем импортировать из России, по моему мнению, будет означать увеличение цены на газ примерно на 3-4 евро за киловатт-час, что серьезно. То есть, отказ от российского газа имеет свою цену для европейцев. Это очевидно", - сказал собеседник агентства. Что касается диверсии на "Северных потоках", то, по мнению эксперта, версия с "украинским следом" в расследовании становится все более очевидной. "Сейчас более-менее понятно, кто стоит за этим (подрывом "Северных потоков" - ред.). В этом участвовали украинцы. Это даже никто не отрицает", - добавил он. Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало фотографию подозреваемого, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлёве из Киева. Также сообщалось, что у него в сообщниках была супружеская пара. Однако, как заявил позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в версию немецких СМИ о "дайверах-любителях", взорвавших "Северные потоки", могут поверить только те, кто хочет выгородить Киев. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974712768.html

https://ria.ru/20240925/frg-1974617338.html

россия

европа

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россия, европа, киев, сергей лавров, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2