https://ria.ru/20240926/energosistema-1974855228.html

Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России

Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России - РИА Новости, 26.09.2024

Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России

Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений, заявил президент... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:19

2024-09-26T14:19

2024-09-26T14:29

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений, заявил президент России Владимир Путин."Продолжим обновлять и укреплять нашу энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974860233.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика