https://ria.ru/20240926/energosistema-1974855228.html
Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России
Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России - РИА Новости, 26.09.2024
Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России
Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений, заявил президент... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:19
2024-09-26T14:19
2024-09-26T14:29
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений, заявил президент России Владимир Путин."Продолжим обновлять и укреплять нашу энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974860233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России
Путин: Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему