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Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России - РИА Новости, 26.09.2024
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14:19 26.09.2024 (обновлено: 14:29 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/energosistema-1974855228.html
Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России
Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России - РИА Новости, 26.09.2024
Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России
Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений, заявил президент... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:19
2024-09-26T14:29
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений, заявил президент России Владимир Путин."Продолжим обновлять и укреплять нашу энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974860233.html
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о планах по укреплению энергосистемы России

Путин: Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений, заявил президент России Владимир Путин.
"Продолжим обновлять и укреплять нашу энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
РЭН дает возможность обсудить перспективы развития ТЭК, заявил Путин
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