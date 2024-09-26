https://ria.ru/20240926/energoperekhod-1974857093.html
Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, заявил Путин
Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, заявил Путин
Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, в отличие от ряда западных стран, которые лишь используют зеленую повестку, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:20
2024-09-26T14:20
2024-09-26T14:35
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, в отличие от ряда западных стран, которые лишь используют зеленую повестку, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш энергобаланс один из самых зеленых в мире, это совершенно очевидный факт. И в отличии от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих по сути неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974861118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, заявил Путин
Путин: Россия на практике воплощает энергопереход, в отличие от стран Запада
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, в отличие от ряда западных стран, которые лишь используют зеленую повестку, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наш энергобаланс один из самых зеленых в мире, это совершенно очевидный факт. И в отличии от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих по сути неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.