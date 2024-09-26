https://ria.ru/20240926/energoperekhod-1974857093.html

Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, заявил Путин

Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024

Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, заявил Путин

Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, в отличие от ряда западных стран, которые лишь используют зеленую повестку, заявил президент РФ... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:20

2024-09-26T14:20

2024-09-26T14:35

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, в отличие от ряда западных стран, которые лишь используют зеленую повестку, заявил президент РФ Владимир Путин."Наш энергобаланс один из самых зеленых в мире, это совершенно очевидный факт. И в отличии от некоторых западных стран, которые используют климатическую повестку для продвижения своих по сути неоколониальных интересов, мы на практике воплощаем справедливый, упорядоченный энергопереход", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974861118.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин