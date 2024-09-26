https://ria.ru/20240926/energetika-1974756482.html

В РС БиГ заявили о важности участия в "Российской энергетической неделе"

В РС БиГ заявили о важности участия в "Российской энергетической неделе" - РИА Новости, 26.09.2024

В РС БиГ заявили о важности участия в "Российской энергетической неделе"

Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) важно участвовать в "Российской энергетической неделе", потому что на форуме обсуждаются важнейшие вопросы в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:38

2024-09-26T09:38

2024-09-26T09:38

москва

республика сербская

манеж

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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) важно участвовать в "Российской энергетической неделе", потому что на форуме обсуждаются важнейшие вопросы в мировой энергетике, новые технологии, вызовы и подходы к их решению, заявил РИА Новости министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич. В представительстве Республики Сербской в РФ ранее сообщили РИА Новости, что министр энергетики и горного дела РС примет участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве. "Считаю очень важным, что Республика Сербская снова участвует, для меня это уже пятая поездка на "Российскую энергетическую неделю". На форуме такого уровня рассматриваются все важные энергетические вопросы в мире, обсуждаются новые технологии, новые вызовы при необходимости подтолкнут мир к новому рывку вперед, который уже начат в предыдущие годы – переходу к возобновляемой энергии, росту в области "зеленой" энергетики", - заявил Джокич. По словам министра РС БиГ, речь идет о глобальном влиянии на негативные изменения климата путем развития энергетического сектора, что означает большее использование возобновляемых источников, а также регулирование негативного влияния, так как "на климатические изменения нужно отвечать организованно". "Россия как мировая держава и суперсила находится на самом верху в мире науки, развивает и вносит свой вклад в планетарном масштабе в рост всего позитивного, что может стать достижением в энергетическом секторе в предстоящие десятилетия. Мне очень приятно, что здесь нет призвука политики и желания доминировать, но ведется свободная дискуссия о том, как сделать мир лучше, как развивать энергетическую деятельность так, чтобы каждое государство внесло свой вклад как партнер", - подчеркнул член правительства Республики Сербской. Международный форум "Российская энергетическая неделя – 2024" состоится в "Манеже" в Москве с 26 по 28 сентября. Центральной темой мероприятия станет энергетическое сотрудничество в многополярном мире.

https://ria.ru/20240920/forum-1973809921.html

https://ria.ru/20240924/serbiya-1974329713.html

москва

республика сербская

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москва, республика сербская, манеж