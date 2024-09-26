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Ефимов: в Москве со станциями метро, МЦК и МЦД появится 25 спорткомплексов - РИА Новости, 26.09.2024
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11:08 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/efimov-1974682674.html
Ефимов: в Москве со станциями метро, МЦК и МЦД появится 25 спорткомплексов
Ефимов: в Москве со станциями метро, МЦК и МЦД появится 25 спорткомплексов - РИА Новости, 26.09.2024
Ефимов: в Москве со станциями метро, МЦК и МЦД появится 25 спорткомплексов
В Москве построят не менее 25 спортивных объектов в 22 проектах комплексного развития территорий (КРТ), которые расположены в границах транспортного каркаса... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:08
2024-09-26T11:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве построят не менее 25 спортивных объектов в 22 проектах комплексного развития территорий (КРТ), которые расположены в границах транспортного каркаса столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реализация проектов комплексного развития территорий вблизи станций Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые места для занятий спортом в 22 районах столицы. На участках общей площадью 406,6 гектара запланировано строительство 25 спорткомплексов. Их площадь превысит 138 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в число спортивных объектов включили физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами. Кроме того, сюда вошел скалолазный центр и комплекс для командных видов спорта.В сою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по проекту КРТ на улице Новая Ипотовка в Коптеве построят спортивный комплекс. Его площадь составит не менее четырех тысяч квадратных метров.Также на севере города появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью более трех тысяч квадратных метров, который будет частью нового жилого квартала в Беговом районе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что более 80% проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости недалеко от крупных транспортных объектов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве со станциями метро, МЦК и МЦД появится 25 спорткомплексов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве построят не менее 25 спортивных объектов в 22 проектах комплексного развития территорий (КРТ), которые расположены в границах транспортного каркаса столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реализация проектов комплексного развития территорий вблизи станций Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые места для занятий спортом в 22 районах столицы. На участках общей площадью 406,6 гектара запланировано строительство 25 спорткомплексов. Их площадь превысит 138 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что в число спортивных объектов включили физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами. Кроме того, сюда вошел скалолазный центр и комплекс для командных видов спорта.
В сою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по проекту КРТ на улице Новая Ипотовка в Коптеве построят спортивный комплекс. Его площадь составит не менее четырех тысяч квадратных метров.
Также на севере города появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью более трех тысяч квадратных метров, который будет частью нового жилого квартала в Беговом районе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что более 80% проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости недалеко от крупных транспортных объектов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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