https://ria.ru/20240926/efimov-1974682674.html

Ефимов: в Москве со станциями метро, МЦК и МЦД появится 25 спорткомплексов

Ефимов: в Москве со станциями метро, МЦК и МЦД появится 25 спорткомплексов - РИА Новости, 26.09.2024

Ефимов: в Москве со станциями метро, МЦК и МЦД появится 25 спорткомплексов

В Москве построят не менее 25 спортивных объектов в 22 проектах комплексного развития территорий (КРТ), которые расположены в границах транспортного каркаса... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:08

2024-09-26T11:08

2024-09-26T11:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве построят не менее 25 спортивных объектов в 22 проектах комплексного развития территорий (КРТ), которые расположены в границах транспортного каркаса столицы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реализация проектов комплексного развития территорий вблизи станций Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые места для занятий спортом в 22 районах столицы. На участках общей площадью 406,6 гектара запланировано строительство 25 спорткомплексов. Их площадь превысит 138 тысяч квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в число спортивных объектов включили физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейнами. Кроме того, сюда вошел скалолазный центр и комплекс для командных видов спорта.В сою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по проекту КРТ на улице Новая Ипотовка в Коптеве построят спортивный комплекс. Его площадь составит не менее четырех тысяч квадратных метров.Также на севере города появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью более трех тысяч квадратных метров, который будет частью нового жилого квартала в Беговом районе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что более 80% проектов КРТ предусматривают строительство недвижимости недалеко от крупных транспортных объектов.

https://ria.ru/20240925/efimov-1974564569.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы