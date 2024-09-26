https://ria.ru/20240926/dyuzharrik-1974954264.html

В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против "России сегодня" и RT

В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против "России сегодня" и RT - РИА Новости, 26.09.2024

В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против "России сегодня" и RT

Организация Объединенных Наций выступает за свободу прессы, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя санкции... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:57

2024-09-26T21:57

2024-09-26T23:47

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стефан дюжаррик

генеральная ассамблея оон

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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ООН, 26 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций выступает за свободу прессы, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT."Мы выступаем за свободу прессы. Но этот вопрос - двусторонний вопрос", — сказал он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей — Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".

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https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html

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оон, в мире, сша, нью-йорк (город), стефан дюжаррик, генеральная ассамблея оон, санкции сша против "россии сегодня" и rt