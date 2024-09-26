Рейтинг@Mail.ru
В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против "России сегодня" и RT - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 26.09.2024 (обновлено: 23:47 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/dyuzharrik-1974954264.html
В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против "России сегодня" и RT
В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против "России сегодня" и RT - РИА Новости, 26.09.2024
В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против "России сегодня" и RT
Организация Объединенных Наций выступает за свободу прессы, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя санкции... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:57
2024-09-26T23:47
оон
в мире
сша
нью-йорк (город)
стефан дюжаррик
генеральная ассамблея оон
санкции сша против "россии сегодня" и rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg
ООН, 26 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций выступает за свободу прессы, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT."Мы выступаем за свободу прессы. Но этот вопрос - двусторонний вопрос", — сказал он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей — Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
https://ria.ru/20240926/moskva-1974943519.html
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
https://ria.ru/20240925/gosdep-1974716341.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e4adf3da1121b308f8b6a2eda5239df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, сша, нью-йорк (город), стефан дюжаррик, генеральная ассамблея оон, санкции сша против "россии сегодня" и rt
ООН, В мире, США, Нью-Йорк (город), Стефан Дюжаррик, Генеральная Ассамблея ООН, Санкции США против "России сегодня" и RT
В офисе генсека ООН прокомментировали санкции против "России сегодня" и RT

Дюжаррик о санкциях против российских СМИ: ООН выступает за свободу прессы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций выступает за свободу прессы, заявил РИА Новости представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.
"Мы выступаем за свободу прессы. Но этот вопрос - двусторонний вопрос", — сказал он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Логотип RT на фасаде здания американской дипмиссии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
На здание американского посольства в Москве спроецировали логотип RT
Вчера, 20:14
Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей — Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Симоньян о санкциях США против RT - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Госдепе перепутали RT и "Россию сегодня"
25 сентября, 22:03
 
ООНВ миреСШАНью-Йорк (город)Стефан ДюжаррикГенеральная Ассамблея ООНСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала