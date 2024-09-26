Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы трое пассажиров пострадали в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/dtp-1974905573.html
На севере Москвы трое пассажиров пострадали в ДТП с двумя автобусами
На севере Москвы трое пассажиров пострадали в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 26.09.2024
На севере Москвы трое пассажиров пострадали в ДТП с двумя автобусами
ДТП с участием двух автобусов произошло на севере Москвы, три пассажира пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:59
2024-09-26T16:59
происшествия
москва
дтп
россия
гаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147733/91/1477339134_0:160:3000:1848_1920x0_80_0_0_1abcb993d9196d9633f61ba0aff9f3c0.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автобусов произошло на севере Москвы, три пассажира пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта… Трое пассажиров автобуса с различными травмами доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240923/dtp-1974318368.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147733/91/1477339134_162:0:2839:2008_1920x0_80_0_0_ccdee0c5d367999e567666f885c78424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, дтп, россия, гаи
Происшествия, Москва, ДТП, Россия, ГАИ
На севере Москвы трое пассажиров пострадали в ДТП с двумя автобусами

На севере Москвы столкнулись два автобуса, три человека пострадали

© Fotolia / rosastoСпециальный сигнал на крыше полицейского автомобиля
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Fotolia / rosasto
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автобусов произошло на севере Москвы, три пассажира пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта… Трое пассажиров автобуса с различными травмами доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП
23 сентября, 21:20
 
ПроисшествияМоскваДТПРоссияГАИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала