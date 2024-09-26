https://ria.ru/20240926/dtp-1974905573.html

На севере Москвы трое пассажиров пострадали в ДТП с двумя автобусами

На севере Москвы трое пассажиров пострадали в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 26.09.2024

На севере Москвы трое пассажиров пострадали в ДТП с двумя автобусами

ДТП с участием двух автобусов произошло на севере Москвы, три пассажира пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:59

2024-09-26T16:59

2024-09-26T16:59

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автобусов произошло на севере Москвы, три пассажира пострадали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на 2-м Боткинском проезде в районе дома 5 водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта… Трое пассажиров автобуса с различными травмами доставлены в медучреждения", - говорится в сообщении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240923/dtp-1974318368.html

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происшествия, москва, дтп, россия, гаи