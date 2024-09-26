https://ria.ru/20240926/dtp-1974784739.html

В Липецкой области при ДТП погибли три человека, включая ребенка

В Липецкой области при ДТП погибли три человека, включая ребенка - РИА Новости, 26.09.2024

В Липецкой области при ДТП погибли три человека, включая ребенка

Три человека, в том числе ребёнок 2021 года рождения, погибли, ещё четверо пострадали при лобовом столкновении автомобилей марки "Хендай" и "Фольксваген" в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:25

2024-09-26T11:25

2024-09-26T14:26

происшествия

авто

липецкая область

россия

становлянский район

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974858072_0:212:1601:1112_1920x0_80_0_0_590443307adc6fa09a029c2ea319a0d3.jpg

КУРСК, 26 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе ребёнок 2021 года рождения, погибли, ещё четверо пострадали при лобовом столкновении автомобилей марки "Хендай" и "Фольксваген" в Липецкой области, сообщили в УМВД России по региону. ДТП произошло на 349 км альтернативного участка автомобильной дороги М-4 "Дон" в Становлянском районе Липецкой области в ночь на четверг. "В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, погибли три человека, в том числе малолетний ребенок 2021 года рождения. Все они находились в легковом автомобиле марки "Хендай". Кроме того, в аварии пострадали три человека из автомобиля марки "Фольксваген" и несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения из "Хендай", - сообщили в группе УМВД России по Липецкой области во "ВКонтакте".По данным правоохранителей, предварительной причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

https://ria.ru/20240925/dtp-1974712105.html

липецкая область

россия

становлянский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, липецкая область, россия, становлянский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом