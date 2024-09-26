https://ria.ru/20240926/dtp-1974784739.html
В Липецкой области при ДТП погибли три человека, включая ребенка
В Липецкой области при ДТП погибли три человека, включая ребенка - РИА Новости, 26.09.2024
В Липецкой области при ДТП погибли три человека, включая ребенка
Три человека, в том числе ребёнок 2021 года рождения, погибли, ещё четверо пострадали при лобовом столкновении автомобилей марки "Хендай" и "Фольксваген" в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:25
2024-09-26T11:25
2024-09-26T14:26
происшествия
авто
липецкая область
россия
становлянский район
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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КУРСК, 26 сен – РИА Новости. Три человека, в том числе ребёнок 2021 года рождения, погибли, ещё четверо пострадали при лобовом столкновении автомобилей марки "Хендай" и "Фольксваген" в Липецкой области, сообщили в УМВД России по региону. ДТП произошло на 349 км альтернативного участка автомобильной дороги М-4 "Дон" в Становлянском районе Липецкой области в ночь на четверг. "В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, погибли три человека, в том числе малолетний ребенок 2021 года рождения. Все они находились в легковом автомобиле марки "Хендай". Кроме того, в аварии пострадали три человека из автомобиля марки "Фольксваген" и несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения из "Хендай", - сообщили в группе УМВД России по Липецкой области во "ВКонтакте".По данным правоохранителей, предварительной причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.
https://ria.ru/20240925/dtp-1974712105.html
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происшествия, авто, липецкая область, россия, становлянский район, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Липецкая область, Россия, Становлянский район, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Липецкой области при ДТП погибли три человека, включая ребенка
Под Липецком при ДТП погибли три человека, включая ребенка, четверо пострадали