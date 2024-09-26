Рейтинг@Mail.ru
Турецкий политик предрек крах США из-за подрыва доверия к доллару - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:03 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/dollar-1974744719.html
Турецкий политик предрек крах США из-за подрыва доверия к доллару
Турецкий политик предрек крах США из-за подрыва доверия к доллару - РИА Новости, 26.09.2024
Турецкий политик предрек крах США из-за подрыва доверия к доллару
Доверие к доллару подорвано, крах всей атлантической системы, особенно США, неизбежен, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:03
2024-09-26T07:03
сша
россия
турция
владимир путин
валентина матвиенко
брикс
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Доверие к доллару подорвано, крах всей атлантической системы, особенно США, неизбежен, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты. "Мы видим, что доверие к доллару в значительной степени подорвано. Разрушение доверия к доллару усиливает тенденцию к бегству от него. Появление альтернативного платежного средства приведет к концу доллара. Однако события показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого платежного инструмента. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США", - заявил Топкурулу. По его словам, сегодня БРИКС развивается как институт, который будет организовывать будущее всего мира. Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240919/briks-1973699903.html
https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762158.html
сша
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, турция, владимир путин, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
США, Россия, Турция, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, БРИКС, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Турецкий политик предрек крах США из-за подрыва доверия к доллару

Турецкий политик Топкурулу: доверие к доллару подорвано, крах США неизбежен

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Доверие к доллару подорвано, крах всей атлантической системы, особенно США, неизбежен, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Объем использования нацвалют в БРИКС превысил масштабы расчетов в долларах
19 сентября, 17:59
"Мы видим, что доверие к доллару в значительной степени подорвано. Разрушение доверия к доллару усиливает тенденцию к бегству от него. Появление альтернативного платежного средства приведет к концу доллара. Однако события показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого платежного инструмента. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США", - заявил Топкурулу.
По его словам, сегодня БРИКС развивается как институт, который будет организовывать будущее всего мира.
Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Миру надо уходить от доллара, заявил Шойгу
10 сентября, 10:13
 
СШАРоссияТурцияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоБРИКССовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала