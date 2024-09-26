https://ria.ru/20240926/dollar-1974744719.html

Турецкий политик предрек крах США из-за подрыва доверия к доллару

Турецкий политик предрек крах США из-за подрыва доверия к доллару - РИА Новости, 26.09.2024

Турецкий политик предрек крах США из-за подрыва доверия к доллару

Доверие к доллару подорвано, крах всей атлантической системы, особенно США, неизбежен, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:03

2024-09-26T07:03

2024-09-26T07:03

сша

россия

турция

владимир путин

валентина матвиенко

брикс

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Доверие к доллару подорвано, крах всей атлантической системы, особенно США, неизбежен, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США своими руками убивают доллар, что побуждает переходить на национальные валюты. "Мы видим, что доверие к доллару в значительной степени подорвано. Разрушение доверия к доллару усиливает тенденцию к бегству от него. Появление альтернативного платежного средства приведет к концу доллара. Однако события показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого платежного инструмента. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США", - заявил Топкурулу. По его словам, сегодня БРИКС развивается как институт, который будет организовывать будущее всего мира. Как заявила в начале августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, платежная система SWIFT и доллар себя дискредитировали. Ранее она заявляла, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge), по ее словам, соответствующий доклад сейчас готовят Минфин и ЦБ РФ. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240919/briks-1973699903.html

https://ria.ru/20240910/shoygu-1971762158.html

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сша, россия, турция, владимир путин, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)