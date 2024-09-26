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Над Орловской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 26.09.2024
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08:01 26.09.2024 (обновлено: 08:05 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/bpla-1974747700.html
Над Орловской областью сбили беспилотник
Над Орловской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 26.09.2024
Над Орловской областью сбили беспилотник
Вражеский беспилотник сбит минувшей ночью над Орловской областью, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:01
2024-09-26T08:05
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вражеский беспилотник сбит минувшей ночью над Орловской областью, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбит один БПЛА. На месте происшествия работают оперативные службы. Спасибо нашим защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, днем и ночью охраняют наши семьи!" - написал он.
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происшествия, орловская область, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
Над Орловской областью сбили беспилотник

Над Орловской областью сбили вражеский беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вражеский беспилотник сбит минувшей ночью над Орловской областью, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбит один БПЛА. На месте происшествия работают оперативные службы. Спасибо нашим защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, днем и ночью охраняют наши семьи!" - написал он.
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ПроисшествияОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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