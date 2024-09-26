https://ria.ru/20240926/bpla-1974747700.html

Над Орловской областью сбили беспилотник

Над Орловской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 26.09.2024

Над Орловской областью сбили беспилотник

Вражеский беспилотник сбит минувшей ночью над Орловской областью, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Клычков в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:01

2024-09-26T08:01

2024-09-26T08:05

происшествия

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вражеский беспилотник сбит минувшей ночью над Орловской областью, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня ночью отражена очередная вражеская атака – над Орловской областью сбит один БПЛА. На месте происшествия работают оперативные службы. Спасибо нашим защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, днем и ночью охраняют наши семьи!" - написал он.

https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html

орловская область

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происшествия, орловская область, андрей клычков