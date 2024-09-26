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Сирийские беженцы из Ливана вынуждены жить на улице - РИА Новости, 26.09.2024
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17:27 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/bezhentsy-1974912300.html
Сирийские беженцы из Ливана вынуждены жить на улице
Сирийские беженцы из Ливана вынуждены жить на улице - РИА Новости, 26.09.2024
Сирийские беженцы из Ливана вынуждены жить на улице
Сирийские граждане, в статусе беженцев проживавшие на юге Ливана и вынужденные покинуть этот район из-за израильских бомбардировок, вынуждены размещаться в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:27
2024-09-26T17:27
в мире
ливан
сирия
бейрут
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САЙДА (Ливан), 26 сен - РИА Новости. Сирийские граждане, в статусе беженцев проживавшие на юге Ливана и вынужденные покинуть этот район из-за израильских бомбардировок, вынуждены размещаться в парках и автомобильных стоянках под открытым небом из-за отсутствия мест в центрах временного размещения граждан, передает корреспондент РИА Новости. Граждане Сирии, которые несколько лет назад бежали на юг Ливана от войны у себя на родине, были вынуждены на этой неделе вновь бежать в безопасные районы Ливана из-за массированных израильских бомбардировок. Сотни сирийских беженцев прибыли в город Сайда (35 километров к югу от Бейрута), где были вынуждены разместиться буквально под открытым небом в парках в центре города и на парковках. "Мы обратились в школы, которые были оборудованы под центры временного размещения граждан. Там нам сказали, что мест нет, все заняты ливанцами, прибывшими из южных районов",- рассказал агентству один из сирийцев, покинувший юг Ливана вместе с братом и мамой. По словам беженцев, добираться до безопасных мест приходилось более 10 часов, те, кому повезло больше, нашли машины и мотоциклы, остальные целыми семьями с маленькими детьми шли пешком вглубь ливанской территории.
https://ria.ru/20240926/izrail-1974812160.html
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в мире, ливан, сирия, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Сирийские беженцы из Ливана вынуждены жить на улице

Сирийские беженцы на юге Ливана вынуждены размещаться под открытым небом

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте
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САЙДА (Ливан), 26 сен - РИА Новости. Сирийские граждане, в статусе беженцев проживавшие на юге Ливана и вынужденные покинуть этот район из-за израильских бомбардировок, вынуждены размещаться в парках и автомобильных стоянках под открытым небом из-за отсутствия мест в центрах временного размещения граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Граждане Сирии, которые несколько лет назад бежали на юг Ливана от войны у себя на родине, были вынуждены на этой неделе вновь бежать в безопасные районы Ливана из-за массированных израильских бомбардировок.
Сотни сирийских беженцев прибыли в город Сайда (35 километров к югу от Бейрута), где были вынуждены разместиться буквально под открытым небом в парках в центре города и на парковках.
"Мы обратились в школы, которые были оборудованы под центры временного размещения граждан. Там нам сказали, что мест нет, все заняты ливанцами, прибывшими из южных районов",- рассказал агентству один из сирийцев, покинувший юг Ливана вместе с братом и мамой.
По словам беженцев, добираться до безопасных мест приходилось более 10 часов, те, кому повезло больше, нашли машины и мотоциклы, остальные целыми семьями с маленькими детьми шли пешком вглубь ливанской территории.
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В миреЛиванСирияБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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