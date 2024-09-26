Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 26.09.2024 (обновлено: 16:16 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/beyrut-1974874188.html
Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту
Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту - РИА Новости, 26.09.2024
Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит точечные удары по Бейруту, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:19
2024-09-26T16:16
в мире
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_310eb6d3be8ac804be2102c60748d5d8.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит точечные удары по Бейруту, сообщила пресс-служба армии."ЦАХАЛ в настоящее время наносит точечные удары по Бейруту", — говорится в материале.Как уточнил израильский новостной портал Ynet, целью атаки был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболлы" Абу Салех.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеОчередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения.Израильская авиация с прошлой недели начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. В понедельник Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Также Израиль нанес несколько точечных авиаударов по Бейруту, ликвидировав высокопоставленных командиров "Хезболлы".ЦАХАЛ отчитался об ударах более чем по 2000 целям шиитского движения. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.В свою очередь, "Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу еврейского государства, но дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. В частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность в регионе нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240926/izrail-1974812160.html
https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html
https://ria.ru/20240925/izrail-1974695665.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974087401_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_78fca92e67823e8d52be080123a48c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту

Израильская армия сообщила, что наносит точечные удары по Бейруту

© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в южном пригороде Бейрута
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит точечные удары по Бейруту, сообщила пресс-служба армии.
"ЦАХАЛ в настоящее время наносит точечные удары по Бейруту", — говорится в материале.
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
МИД Израиля исключил прекращение огня на севере Ливана
Вчера, 12:28
Как уточнил израильский новостной портал Ynet, целью атаки был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболлы" Абу Салех.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения.
Израильская авиация с прошлой недели начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. В понедельник Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Также Израиль нанес несколько точечных авиаударов по Бейруту, ликвидировав высокопоставленных командиров "Хезболлы".
ЦАХАЛ отчитался об ударах более чем по 2000 целям шиитского движения. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
США не помогают Израилю в операциях против Ливана, заявил Пентагон
25 сентября, 21:23
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
В свою очередь, "Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу еврейского государства, но дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. В частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность в регионе нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
ЦАХАЛ заявил о подготовке к наземной операции на юге Ливана
25 сентября, 19:26
 
В миреИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала