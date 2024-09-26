https://ria.ru/20240926/beyrut-1974874188.html

Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту

Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту - РИА Новости, 26.09.2024

Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит точечные удары по Бейруту, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:19

2024-09-26T15:19

2024-09-26T16:16

в мире

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит точечные удары по Бейруту, сообщила пресс-служба армии."ЦАХАЛ в настоящее время наносит точечные удары по Бейруту", — говорится в материале.Как уточнил израильский новостной портал Ynet, целью атаки был командир авиационного подразделения шиитского ливанского движения "Хезболлы" Абу Салех.Обострение ситуации на Ближнем ВостокеОчередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения.Израильская авиация с прошлой недели начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. В понедельник Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Также Израиль нанес несколько точечных авиаударов по Бейруту, ликвидировав высокопоставленных командиров "Хезболлы".ЦАХАЛ отчитался об ударах более чем по 2000 целям шиитского движения. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлу" со второй ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.В свою очередь, "Хезболла" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу еврейского государства, но дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. В частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность в регионе нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240926/izrail-1974812160.html

https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html

https://ria.ru/20240925/izrail-1974695665.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024