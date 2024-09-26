https://ria.ru/20240926/bespilotnik-1974742510.html

ПВО уничтожила в Брянской области беспилотник

ПВО уничтожила в Брянской области беспилотник - РИА Новости, 26.09.2024

ПВО уничтожила в Брянской области беспилотник

Беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:19

2024-09-26T06:19

2024-09-26T06:19

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html

брянская область

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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины