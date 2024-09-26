https://ria.ru/20240926/bespilotnik-1974742510.html
ПВО уничтожила в Брянской области беспилотник
ПВО уничтожила в Брянской области беспилотник - РИА Новости, 26.09.2024
ПВО уничтожила в Брянской области беспилотник
Беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T06:19
2024-09-26T06:19
2024-09-26T06:19
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. "Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html
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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила в Брянской области беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области БПЛА ВСУ