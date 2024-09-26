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В Белоруссии планируют создавать новые спецподразделения БАК - РИА Новости, 26.09.2024
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16:58 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/belorussija-1974905258.html
В Белоруссии планируют создавать новые спецподразделения БАК
В Белоруссии планируют создавать новые спецподразделения БАК - РИА Новости, 26.09.2024
В Белоруссии планируют создавать новые спецподразделения БАК
Новые спецподразделения беспилотных авиакомплексов (БАК) планируют создавать в вооруженных силах Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:58
2024-09-26T16:58
в мире
белоруссия
березовский район
брестская область
виктор хренин
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Новые спецподразделения беспилотных авиакомплексов (БАК) планируют создавать в вооруженных силах Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале. Согласно сообщению пресс-службы министерства, министр обороны Виктор Хренин посетил 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов в Березовском районе Брестской области. "Главным предметом общения со специалистами стала тема развития собственной, отечественной системы применения беспилотников и противодействия им", - поясняется в сообщении. Согласно сообщению, глава военного ведомства посетил цех сборки БАК, где ознакомился с процессом производства FPV-дронов, налаженным специалистами центра. Министру обороны также продемонстрировали практический элемент применения FPV-дрона. "Начальнику управления применения и развития БАК поручено интенсифицировать вопрос наращивания подготовки профильных кадров в связи с перспективой создания новых специализированных подразделений БАК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html
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в мире, белоруссия, березовский район, брестская область, виктор хренин
В мире, Белоруссия, Березовский район, Брестская область, Виктор Хренин
В Белоруссии планируют создавать новые спецподразделения БАК

В Белоруссии планируют создавать спецподразделения беспилотных авиакомплексов

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Новые спецподразделения беспилотных авиакомплексов (БАК) планируют создавать в вооруженных силах Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, министр обороны Виктор Хренин посетил 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов в Березовском районе Брестской области. "Главным предметом общения со специалистами стала тема развития собственной, отечественной системы применения беспилотников и противодействия им", - поясняется в сообщении.
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Согласно сообщению, глава военного ведомства посетил цех сборки БАК, где ознакомился с процессом производства FPV-дронов, налаженным специалистами центра. Министру обороны также продемонстрировали практический элемент применения FPV-дрона.
"Начальнику управления применения и развития БАК поручено интенсифицировать вопрос наращивания подготовки профильных кадров в связи с перспективой создания новых специализированных подразделений БАК", - говорится в сообщении.
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В миреБелоруссияБерезовский районБрестская областьВиктор Хренин
 
 
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