В Белоруссии планируют создавать новые спецподразделения БАК
В Белоруссии планируют создавать спецподразделения беспилотных авиакомплексов
© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Новые спецподразделения беспилотных авиакомплексов (БАК) планируют создавать в вооруженных силах Белоруссии, сообщила пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, министр обороны Виктор Хренин посетил 927-й центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов в Березовском районе Брестской области. "Главным предметом общения со специалистами стала тема развития собственной, отечественной системы применения беспилотников и противодействия им", - поясняется в сообщении.
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Согласно сообщению, глава военного ведомства посетил цех сборки БАК, где ознакомился с процессом производства FPV-дронов, налаженным специалистами центра. Министру обороны также продемонстрировали практический элемент применения FPV-дрона.
"Начальнику управления применения и развития БАК поручено интенсифицировать вопрос наращивания подготовки профильных кадров в связи с перспективой создания новых специализированных подразделений БАК", - говорится в сообщении.