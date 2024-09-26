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Алаудинов рассказал об успехах "Ахмата" в Курской области
Алаудинов рассказал об успехах "Ахмата" в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024
Алаудинов рассказал об успехах "Ахмата" в Курской области
Бойцы "Ахмат" подбили бронетранспортер М113, три пикапа, пару миномётов и одно орудие на курском направлении, ВСУ на некоторых участках начинают бросать позиции РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:26
2024-09-26T00:26
2024-09-26T00:27
специальная военная операция на украине
владимир путин
апты алаудинов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бойцы "Ахмат" подбили бронетранспортер М113, три пикапа, пару миномётов и одно орудие на курском направлении, ВСУ на некоторых участках начинают бросать позиции и отходить, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности - три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, противник на некоторых участках оказался "в очень тяжелом состоянии", положение дел у него "не из лучших, и мы видим, что он потихоньку начал бросать позиции и отходить". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 тысяч военных, 130 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240925/minoborony-1974628578.html
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владимир путин, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, брянская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Брянская область, Курская область
Алаудинов рассказал об успехах "Ахмата" в Курской области
Алаудинов: ВС России подбили М113, три пикапа и минометы на Курском направлении