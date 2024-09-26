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На РЭН прибыла делегация талибов - РИА Новости, 26.09.2024
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15:59 26.09.2024 (обновлено: 18:35 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/afganistan-1974886218.html
На РЭН прибыла делегация талибов
На РЭН прибыла делегация талибов - РИА Новости, 26.09.2024
На РЭН прибыла делегация талибов
И.о. министра горной промышленности и нефти Афганистана Хидаятулла Бадри приехал в Москву, он возглавляет делегацию талибов (движение "Талибан"*) на Российской... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:59
2024-09-26T18:35
афганистан
москва
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. И.о. министра горной промышленности и нефти Афганистана Хидаятулла Бадри приехал в Москву, он возглавляет делегацию талибов (движение "Талибан"*) на Российской энергетической неделе (РЭН), сообщил РИА Новости руководитель государственной нефтегазовой компании Афганистана Мохаммад Насир Рахими."Нашу делегацию возглавляет министр горнорудной промышленности и нефти", - сообщил на полях РЭН собеседник агентства, который входит в делегацию."У нас должна быть встреча с министром энергетики России. Также есть и другие запланированные встречи, которые пока не подтверждены, но мы их очень ждём", - сказал он."Мы ищем возможности для сотрудничества, для совместной работы. В Афганистане у нас есть очень большая территория, она нуждается в разведке, там большой потенциал углеводородов", - сказал он.В середине мая афганский и.о. министра промышленности и торговли Нуриддин Азизи сообщил РИА Новости, что афганская сторона как правило заключает краткосрочные контракты с российскими компаниями на поставки в Афганистан нефтепродуктов и нефти. Эти контракты позже перезаключаются, отметил он.У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240817/afganistan-1966721738.html
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афганистан, москва, экономика, россия, сергей лавров, владимир путин, талибан, оон
Афганистан, Москва, Экономика, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Талибан, ООН
На РЭН прибыла делегация талибов

Министр горной промышленности и нефти Афганистана приехал в Москву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИ.о. министр горной промышленности и нефти Афганистана Хидаятулла Бадри возглавляет делегацию талибов на Российской энергетической неделе
И.о. министр горной промышленности и нефти Афганистана Хидаятулла Бадри возглавляет делегацию талибов на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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И.о. министр горной промышленности и нефти Афганистана Хидаятулла Бадри возглавляет делегацию талибов на Российской энергетической неделе
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. И.о. министра горной промышленности и нефти Афганистана Хидаятулла Бадри приехал в Москву, он возглавляет делегацию талибов (движение "Талибан"*) на Российской энергетической неделе (РЭН), сообщил РИА Новости руководитель государственной нефтегазовой компании Афганистана Мохаммад Насир Рахими.
"Нашу делегацию возглавляет министр горнорудной промышленности и нефти", - сообщил на полях РЭН собеседник агентства, который входит в делегацию.
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"У нас должна быть встреча с министром энергетики России. Также есть и другие запланированные встречи, которые пока не подтверждены, но мы их очень ждём", - сказал он.
«
"Мы ищем возможности для сотрудничества, для совместной работы. В Афганистане у нас есть очень большая территория, она нуждается в разведке, там большой потенциал углеводородов", - сказал он.
В середине мая афганский и.о. министра промышленности и торговли Нуриддин Азизи сообщил РИА Новости, что афганская сторона как правило заключает краткосрочные контракты с российскими компаниями на поставки в Афганистан нефтепродуктов и нефти. Эти контракты позже перезаключаются, отметил он.
У власти в Афганистане с конца лета 2021 года находится движение "Талибан"*. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Кабуле власть. При этом, как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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АфганистанМоскваЭкономикаРоссияСергей ЛавровВладимир ПутинТалибанООН
 
 
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