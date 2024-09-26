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"Росатом" заявил о прогрессе в проекте сооружения малой АЭС в Мьянме - РИА Новости, 26.09.2024
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Ядерные технологии
 
17:13 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/aes-1974909170.html
"Росатом" заявил о прогрессе в проекте сооружения малой АЭС в Мьянме
"Росатом" заявил о прогрессе в проекте сооружения малой АЭС в Мьянме - РИА Новости, 26.09.2024
"Росатом" заявил о прогрессе в проекте сооружения малой АЭС в Мьянме
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел встречу с союзным министром электрификации Мьянмы Ньян Туном,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:13
2024-09-26T17:13
ядерные технологии
мьянма
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел встречу с союзным министром электрификации Мьянмы Ньян Туном, сообщила российская госкорпорация. "Стороны положительно оценили достигнутый прогресс по реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Республики Союз Мьянма. Кроме того, обсудили взаимодействие по в области развития ветрогенерации в стране", - говорится в сообщении. Мьянма с "Росатомом" завершили предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства малой атомной электростанции в стране, работа над проектом малого модульного реактора продолжается, заявил Ньян Тун ранее в четверг, выступая на Российской энергетической неделе. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html
https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html
мьянма
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мьянма, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ядерные технологии, Мьянма, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" заявил о прогрессе в проекте сооружения малой АЭС в Мьянме

Глава "Росатома": в проекте сооружения малой АЭС в Мьянме достигнут прогресс

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел встречу с союзным министром электрификации Мьянмы Ньян Туном, сообщила российская госкорпорация.
"Стороны положительно оценили достигнутый прогресс по реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Республики Союз Мьянма. Кроме того, обсудили взаимодействие по в области развития ветрогенерации в стране", - говорится в сообщении.
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Мьянма с "Росатомом" завершили предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства малой атомной электростанции в стране, работа над проектом малого модульного реактора продолжается, заявил Ньян Тун ранее в четверг, выступая на Российской энергетической неделе.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Ядерные технологииМьянмаМоскваАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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