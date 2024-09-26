https://ria.ru/20240926/aes-1974909170.html

"Росатом" заявил о прогрессе в проекте сооружения малой АЭС в Мьянме

"Росатом" заявил о прогрессе в проекте сооружения малой АЭС в Мьянме - РИА Новости, 26.09.2024

"Росатом" заявил о прогрессе в проекте сооружения малой АЭС в Мьянме

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел встречу с союзным министром электрификации Мьянмы Ньян Туном,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:13

2024-09-26T17:13

2024-09-26T17:13

ядерные технологии

мьянма

москва

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел встречу с союзным министром электрификации Мьянмы Ньян Туном, сообщила российская госкорпорация. "Стороны положительно оценили достигнутый прогресс по реализации проекта сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на территории Республики Союз Мьянма. Кроме того, обсудили взаимодействие по в области развития ветрогенерации в стране", - говорится в сообщении. Мьянма с "Росатомом" завершили предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства малой атомной электростанции в стране, работа над проектом малого модульного реактора продолжается, заявил Ньян Тун ранее в четверг, выступая на Российской энергетической неделе. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html

https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html

мьянма

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мьянма, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"