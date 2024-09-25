https://ria.ru/20240925/zakharova-1974720538.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявила Захарова

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 25.09.2024

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявила Захарова

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не нужно называть переговорами то, что ими не является, заявила в среду официальный представитель... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:48

2024-09-25T22:48

2024-09-25T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не нужно называть переговорами то, что ими не является, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса даже как принципа. Это основа нашей внешней политики, это зафиксировано в докторинальных документах. На практике мы реализуем этот же подход и откликаемся на переговоры, которые являются переговорами - каждый раз во имя мира, во имя будущего, во имя договоренности и взаимоуважения друг к другу. Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, каким-то очередным витком обмана, западней или еще чем-то", - сказала Захарова на "России 1". Она подчеркнула, что предлагаемые Западом и озвучиваемые Киевом условия переговорами не являются, в чем Москва не раз убеждалась. Внутри же того, что предлагает Киев, за которым стоят англосаксы, - это очередные ложь и обман, подчеркнула представитель МИД. "Коль скоро идут поставки вооружений, коль скоро Запад на всех парусах заставляет киевский режим гнать на убой граждан Украины, о каких переговорах и мире вообще они сейчас заявляют?" - добавила она.

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974424204.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, мария захарова