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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zakharova-1974720538.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявила Захарова
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 25.09.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявила Захарова
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не нужно называть переговорами то, что ими не является, заявила в среду официальный представитель... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:48
2024-09-25T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
мария захарова
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не нужно называть переговорами то, что ими не является, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса даже как принципа. Это основа нашей внешней политики, это зафиксировано в докторинальных документах. На практике мы реализуем этот же подход и откликаемся на переговоры, которые являются переговорами - каждый раз во имя мира, во имя будущего, во имя договоренности и взаимоуважения друг к другу. Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, каким-то очередным витком обмана, западней или еще чем-то", - сказала Захарова на "России 1". Она подчеркнула, что предлагаемые Западом и озвучиваемые Киевом условия переговорами не являются, в чем Москва не раз убеждалась. Внутри же того, что предлагает Киев, за которым стоят англосаксы, - это очередные ложь и обман, подчеркнула представитель МИД. "Коль скоро идут поставки вооружений, коль скоро Запад на всех парусах заставляет киевский режим гнать на убой граждан Украины, о каких переговорах и мире вообще они сейчас заявляют?" - добавила она.
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974424204.html
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в мире, украина, киев, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: Россия не отказывалась от переговоров по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не нужно называть переговорами то, что ими не является, заявила в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса даже как принципа. Это основа нашей внешней политики, это зафиксировано в докторинальных документах. На практике мы реализуем этот же подход и откликаемся на переговоры, которые являются переговорами - каждый раз во имя мира, во имя будущего, во имя договоренности и взаимоуважения друг к другу. Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, каким-то очередным витком обмана, западней или еще чем-то", - сказала Захарова на "России 1".
Она подчеркнула, что предлагаемые Западом и озвучиваемые Киевом условия переговорами не являются, в чем Москва не раз убеждалась. Внутри же того, что предлагает Киев, за которым стоят англосаксы, - это очередные ложь и обман, подчеркнула представитель МИД.
"Коль скоро идут поставки вооружений, коль скоро Запад на всех парусах заставляет киевский режим гнать на убой граждан Украины, о каких переговорах и мире вообще они сейчас заявляют?" - добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияМария Захарова
 
 
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