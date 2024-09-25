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Суды на Украине перегружены из-за жалоб на повестки, рассказал юрист - РИА Новости, 25.09.2024
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16:38 25.09.2024 (обновлено: 16:39 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/yurist-1974653138.html
Суды на Украине перегружены из-за жалоб на повестки, рассказал юрист
Суды на Украине перегружены из-за жалоб на повестки, рассказал юрист - РИА Новости, 25.09.2024
Суды на Украине перегружены из-за жалоб на повестки, рассказал юрист
Суды на Украине уже перегружены из-за жалоб от граждан, получающих повестки от военкоматов, сообщил экс-депутат Верховной рады, доктор юридических наук Леонид... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:38
2024-09-25T16:39
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Суды на Украине уже перегружены из-за жалоб от граждан, получающих повестки от военкоматов, сообщил экс-депутат Верховной рады, доктор юридических наук Леонид Емец. "Перегружены (суды из-за жалоб граждан – ред.), потому что объем неимоверный, а устоявшейся юридической практики нет. Будут проблемы, потому что то, как применяют нормы закона ответственные должностные лица ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.), мягко говоря, далеко от идеала. То, как их будут трактовать наши суды и Европейский суд по правам человека - это покажет практика… Будут оспаривать (повестки – ред.), это означает, что суды будут рассматривать", - сказал Емец в комментарии украинскому изданию "Новости. LIVE". Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на документ правительства сообщило, что кабмин Украины распорядился выделить минобороны страны из резервного фонда госбюджета почти 72 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов) на печать 900 тысяч повесток до конца года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязал всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240924/prizyvniki-1974425534.html
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974597057.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
Суды на Украине перегружены из-за жалоб на повестки, рассказал юрист

Юрист: суды на Украине уже перегружены из-за жалоб от получающих повестки

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Суды на Украине уже перегружены из-за жалоб от граждан, получающих повестки от военкоматов, сообщил экс-депутат Верховной рады, доктор юридических наук Леонид Емец.
"Перегружены (суды из-за жалоб граждан – ред.), потому что объем неимоверный, а устоявшейся юридической практики нет. Будут проблемы, потому что то, как применяют нормы закона ответственные должностные лица ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.), мягко говоря, далеко от идеала. То, как их будут трактовать наши суды и Европейский суд по правам человека - это покажет практика… Будут оспаривать (повестки – ред.), это означает, что суды будут рассматривать", - сказал Емец в комментарии украинскому изданию "Новости. LIVE".
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Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на документ правительства сообщило, что кабмин Украины распорядился выделить минобороны страны из резервного фонда госбюджета почти 72 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов) на печать 900 тысяч повесток до конца года.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязал всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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