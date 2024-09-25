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Врачи по программе "Земский доктор" в Ленобласти смогут менять место работы - РИА Новости, 25.09.2024
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Ленинградская область
 
22:16 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/vrachi-1974717656.html
Врачи по программе "Земский доктор" в Ленобласти смогут менять место работы
Врачи по программе "Земский доктор" в Ленобласти смогут менять место работы - РИА Новости, 25.09.2024
Врачи по программе "Земский доктор" в Ленобласти смогут менять место работы
Врачам по программе "Земский доктор" в Ленобласти разрешили менять место работы, не теряя при этом выплаты, но один раз и в пределах региона, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:16
2024-09-25T22:16
ленинградская область
общество
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Врачам по программе "Земский доктор" в Ленобласти разрешили менять место работы, не теряя при этом выплаты, но один раз и в пределах региона, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Молодые врачи, приехавшие работать в Ленобласть по программе "Земский доктор", смогут воспользоваться мерами поддержки при смене медучреждения внутри региона и вне зависимости от испытательного срока. Соответствующее постановление подписал (губернатор Ленобласти) Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба. Добавляется, что медработник сможет однократно сменить место работы в пределах региона по согласованию с руководством. "Мы создаем условия, при которых молодые медики будут заинтересованы приезжать к нам и работать в сельской местности, а жители отдаленных посёлков получат качественную медицинскую помощь", - сказал Дрозденко. Подчеркивается, что наличие испытательного срока не будет влиять на возможность получения медработником единовременной денежной выплаты. Программа "Земский доктор" действует с 2018 года и была запущена для увеличения притока медицински[ работников в медицинские организации Ленинградской области. Компенсационные единовременные выплаты в 2024 году составляют – 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.
https://ria.ru/20240827/kvoty-1968859076.html
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общество, александр дрозденко, россия
Ленинградская область , Общество, Александр Дрозденко, Россия

Врачи по программе "Земский доктор" в Ленобласти смогут менять место работы

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Врачам по программе "Земский доктор" в Ленобласти разрешили менять место работы, не теряя при этом выплаты, но один раз и в пределах региона, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Молодые врачи, приехавшие работать в Ленобласть по программе "Земский доктор", смогут воспользоваться мерами поддержки при смене медучреждения внутри региона и вне зависимости от испытательного срока. Соответствующее постановление подписал (губернатор Ленобласти) Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба.
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Добавляется, что медработник сможет однократно сменить место работы в пределах региона по согласованию с руководством.
"Мы создаем условия, при которых молодые медики будут заинтересованы приезжать к нам и работать в сельской местности, а жители отдаленных посёлков получат качественную медицинскую помощь", - сказал Дрозденко.
Подчеркивается, что наличие испытательного срока не будет влиять на возможность получения медработником единовременной денежной выплаты.
Программа "Земский доктор" действует с 2018 года и была запущена для увеличения притока медицински[ работников в медицинские организации Ленинградской области. Компенсационные единовременные выплаты в 2024 году составляют – 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.
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