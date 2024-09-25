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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Южном Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Южном Одесской области - РИА Новости, 25.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Южном Одесской области
Взрывы прогремели в среду в городе Южный Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:01
2024-09-25T23:01
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в городе Южный Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Южном Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Позднее издание сообщило, что взрывы также раздались в Одессе и Одесской области, после чего в ряде районов пропало электроснабжение. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Южном Одесской области
"Страна.ua": в городе Южный Одесской области прогремели взрывы