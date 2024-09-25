https://ria.ru/20240925/taganrog-1974657559.html
Задержанный глава отдела СК по Таганрогу владеет BMW 520
Задержанный глава отдела СК по Таганрогу владеет BMW 520 - РИА Новости, 25.09.2024
Задержанный глава отдела СК по Таганрогу владеет BMW 520
Задержанный по подозрению в посредничестве во взятке глава следственного отдела по Таганрогу СК России Руслан Багмут владеет BMW 520, которую купил новой в 2019 РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:00
2024-09-25T17:00
2024-09-25T17:01
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен - РИА Новости. Задержанный по подозрению в посредничестве во взятке глава следственного отдела по Таганрогу СК России Руслан Багмут владеет BMW 520, которую купил новой в 2019 году, выяснило РИА Новости по регистрационным документам. Дорогостоящий автомобиль был приобретен новым в 2019 году. Кроме того, из документов следует, что автомобиль попадал в ДТП в текущем году, за рулем находилась супруга Багмута. Как сообщили агентству в областном УФСБ России, в марте прошлого года предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в 2 миллиона рублей за покровительство деятельности предпринимателя при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. В конце марта 2023 года Багмут, выступая в качестве посредника во взятке, в ходе встречи получил от предпринимателя 2 миллиона рублей для передачи неустановленному сотруднику правоохранительных органов, отметили в ведомстве. В настоящее время Багмут задержан. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20240924/bashkiriya-1974484936.html
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происшествия, таганрог, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таганрог, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный глава отдела СК по Таганрогу владеет BMW 520
Задержанный по делу о взятке глава отдела СК по Таганрогу владеет BMW 520