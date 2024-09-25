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В Словакии полиция расследует угрозу в адрес премьер-министра - РИА Новости, 25.09.2024
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16:30 25.09.2024 (обновлено: 16:31 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/slovakiya-1974647936.html
В Словакии полиция расследует угрозу в адрес премьер-министра
В Словакии полиция расследует угрозу в адрес премьер-министра - РИА Новости, 25.09.2024
В Словакии полиция расследует угрозу в адрес премьер-министра
Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что полиция расследует инцидент с отправленной пулей в адрес премьера республики Роберта Фицо, установление... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:30
2024-09-25T16:31
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БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что полиция расследует инцидент с отправленной пулей в адрес премьера республики Роберта Фицо, установление отправителя - лишь вопрос времени. Утром в среду в канцелярию правительства Словакии поступил конверт, внутри которого находилась пуля, письмо было адресовано премьер-министру республики Роберту Фицо. "Охрана в канцелярии правительства нашла утром в почте гильзу в конверте, предназначенном Роберту Фицо. Меры безопасности у охраны установлены сверхстандартно, но сложно бороться с человеческой злобой и агрессией. Полиция занимается ситуацией, вопрос времени - когда выследит отправителя", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В начале сентября Фицо заявлял, что действия оппозиции по организации акций протестов и поддерживающих их СМИ могут привести к повторению инцидента, подобного тому, который произошел в республике в середине мая, когда на него было совершено покушение. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, НАТО
В Словакии полиция расследует угрозу в адрес премьер-министра

Глава МВД Словакии Шутай-Эшток: полиция расследует инцидент с пулей в адрес Фицо

© AP Photo / Lukas GrinajСловацкий полицейский
Словацкий полицейский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Lukas Grinaj
Словацкий полицейский. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что полиция расследует инцидент с отправленной пулей в адрес премьера республики Роберта Фицо, установление отправителя - лишь вопрос времени.
Утром в среду в канцелярию правительства Словакии поступил конверт, внутри которого находилась пуля, письмо было адресовано премьер-министру республики Роберту Фицо.
"Охрана в канцелярии правительства нашла утром в почте гильзу в конверте, предназначенном Роберту Фицо. Меры безопасности у охраны установлены сверхстандартно, но сложно бороться с человеческой злобой и агрессией. Полиция занимается ситуацией, вопрос времени - когда выследит отправителя", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В начале сентября Фицо заявлял, что действия оппозиции по организации акций протестов и поддерживающих их СМИ могут привести к повторению инцидента, подобного тому, который произошел в республике в середине мая, когда на него было совершено покушение.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоНАТО
 
 
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