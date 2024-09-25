https://ria.ru/20240925/slovakiya-1974647936.html

В Словакии полиция расследует угрозу в адрес премьер-министра

В Словакии полиция расследует угрозу в адрес премьер-министра - РИА Новости, 25.09.2024

В Словакии полиция расследует угрозу в адрес премьер-министра

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что полиция расследует инцидент с отправленной пулей в адрес премьера республики Роберта Фицо, установление... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:30

2024-09-25T16:30

2024-09-25T16:31

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БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что полиция расследует инцидент с отправленной пулей в адрес премьера республики Роберта Фицо, установление отправителя - лишь вопрос времени. Утром в среду в канцелярию правительства Словакии поступил конверт, внутри которого находилась пуля, письмо было адресовано премьер-министру республики Роберту Фицо. "Охрана в канцелярии правительства нашла утром в почте гильзу в конверте, предназначенном Роберту Фицо. Меры безопасности у охраны установлены сверхстандартно, но сложно бороться с человеческой злобой и агрессией. Полиция занимается ситуацией, вопрос времени - когда выследит отправителя", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В начале сентября Фицо заявлял, что действия оппозиции по организации акций протестов и поддерживающих их СМИ могут привести к повторению инцидента, подобного тому, который произошел в республике в середине мая, когда на него было совершено покушение. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240925/slovakiya-1974598581.html

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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато