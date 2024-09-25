https://ria.ru/20240925/rostekhnadzor-1974723876.html
Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов
Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов - РИА Новости, 25.09.2024
Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов
Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года, сообщила... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:38
2024-09-25T23:38
2024-09-25T23:38
общество
свердловская область
светлана разворотнева
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. "Есть технический регламент Евразийского таможенного союза, в соответствии с которым все лифты, исчерпавшие свой срок давности, а это порядка 25 лет, должны быть заменены к 15 февраля 2025 года. Сейчас таких лифтов порядка 140 тысяч, и всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим. Поэтому Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как несоответствующие требованиям технического регламента. Сейчас там активно обсуждается вопрос о переносе этой даты", - сказала Разворотнева. Она отметила, что лифты не станут новее, но возможно, что по итогам проверки можно будет остановить не все. "Опасных лифтов у нас тоже много, и тут нужно предпринимать, конечно, такие экстраординарные меры для того, чтобы эту замену осуществить", - добавила депутат. По ее словам, без поддержки государства эту задачу выполнить невозможно, самая тяжелая ситуация в домах, которые выбрали способ накопления на спецсчетах. "Лифты сейчас очень подорожали, это самый дорогой вид капремонта, больше трех миллионов уже стоит. На спецсчетах нет, занять их неоткуда, и, конечно, в первую очередь таким домам надо помочь. Например, у Фонда развития территории есть предложения. Они внимательно изучали опыт регионов, например, в Свердловской области есть работающая схема, когда часть затрат софинансирует регион, часть - сами собственники, и у них появляются деньги для того, чтобы поставить лифт и оплатить его потом в рассрочку. Рассрочку сейчас предоставляют поставщики лифтов, строители, монтажники и так далее", - добавила она. По мнению парламентария, необходимо распространить на всю страну такую практику, когда порядка 20% дает федеральный бюджет, еще 30% - региональный, а все остальное - рассрочка. "И вот при таком совместном подходе мы могли бы действительно в ближайшие три года заменить порядка 40 тысяч лифтов. На это нужно 22,6 миллиарда рублей, причем в ближайший год нужно порядка 5 миллиардов, а потом по нарастающей. Если эту схему продолжить до 2030 года, то мы точно все лифты приведем в нормативное состояние", - заключила Разворотнева.
https://realty.ria.ru/20240315/lifty-1933316062.html
https://realty.ria.ru/20240325/lifty-1935599858.html
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общество, свердловская область, светлана разворотнева, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), госдума рф
Общество, Свердловская область, Светлана Разворотнева, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Госдума РФ
Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов
Депутат ГД: Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки порядка 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации в жилых домах с февраля 2025 года, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
"Есть технический регламент Евразийского таможенного союза, в соответствии с которым все лифты, исчерпавшие свой срок давности, а это порядка 25 лет, должны быть заменены к 15 февраля 2025 года. Сейчас таких лифтов порядка 140 тысяч, и всем очевидно, что до февраля 2025 года мы эти лифты не заменим. Поэтому Ростехнадзор по формальным основаниям начнет их останавливать как несоответствующие требованиям технического регламента. Сейчас там активно обсуждается вопрос о переносе этой даты", - сказала Разворотнева.
Она отметила, что лифты не станут новее, но возможно, что по итогам проверки можно будет остановить не все. "Опасных лифтов у нас тоже много, и тут нужно предпринимать, конечно, такие экстраординарные меры для того, чтобы эту замену осуществить", - добавила депутат.
По ее словам, без поддержки государства эту задачу выполнить невозможно, самая тяжелая ситуация в домах, которые выбрали способ накопления на спецсчетах.
"Лифты сейчас очень подорожали, это самый дорогой вид капремонта, больше трех миллионов уже стоит. На спецсчетах нет, занять их неоткуда, и, конечно, в первую очередь таким домам надо помочь. Например, у Фонда развития территории есть предложения. Они внимательно изучали опыт регионов, например, в Свердловской области
есть работающая схема, когда часть затрат софинансирует регион, часть - сами собственники, и у них появляются деньги для того, чтобы поставить лифт и оплатить его потом в рассрочку. Рассрочку сейчас предоставляют поставщики лифтов, строители, монтажники и так далее", - добавила она.
По мнению парламентария, необходимо распространить на всю страну такую практику, когда порядка 20% дает федеральный бюджет, еще 30% - региональный, а все остальное - рассрочка.
"И вот при таком совместном подходе мы могли бы действительно в ближайшие три года заменить порядка 40 тысяч лифтов. На это нужно 22,6 миллиарда рублей, причем в ближайший год нужно порядка 5 миллиардов, а потом по нарастающей. Если эту схему продолжить до 2030 года, то мы точно все лифты приведем в нормативное состояние", - заключила Разворотнева.