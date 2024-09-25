https://ria.ru/20240925/rets-1974859785.html

Глава РЭЦ выступила на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта

Глава РЭЦ выступила на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта - РИА Новости, 26.09.2024

Глава РЭЦ выступила на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта

Заседание президиума Государственного совета с участием президента России Владимира Путина, посвященное развитию экспорта, прошло 25 сентября в Москве,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-25T19:52

2024-09-25T19:52

2024-09-26T14:28

экономика

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937349940_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_617ddd820ca8ecce1cca485271fa9121.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заседание президиума Государственного совета с участием президента России Владимира Путина, посвященное развитию экспорта, прошло 25 сентября в Москве, генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила с докладом, в котором конкретизировала ряд задач по развитию экспорта в стране.По словам генерального директора РЭЦ, за время реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" темпы роста российского экспорта были выше темпов роста мировой торговли. Крупный бизнес, поставляющий на экспорт товары базовых отраслей, занял в целом устойчивые позиции на мировом рынке, впереди - вывод на экспорт высокопередельных, технологических товаров и услуг, а также потребительской продукции."Мы в РЭЦ исходим из того, что ключ к успешному достижению национальных целей по экспорту состоит в осознании их безальтернативности. Сегодня как никогда и развитие российской экономики, и в целом развитие России напрямую зависит от становления нашей страны как одного из центров формирующегося многополярного мира, для этого особое значение имеет экспорт высокотехнологичных товаров, выстраивание устойчивых партнерств", - подчеркнула в своем выступлении Никишина.Глава РЭЦ обозначила ряд задач, которые необходимо решить для максимальной реализации экспортного потенциала российского бизнеса. В их числе - развитие и масштабирование программы продвижения национального бренда "Сделано в России", обеспечение простого и удобного доступа бизнеса к мерам поддержки, компетенциям и информации о внешних рынках; наращивание деловых связей за рубежом, развитие новых каналов выхода на внешние рынки и сети дистрибуции новых товаров, решение вопроса расчетов, а также дальнейшее укрепление системы поддержки экспорта в регионах.

https://ria.ru/20240925/rets-1974575194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)