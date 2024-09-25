https://ria.ru/20240925/rets-1974859785.html
Глава РЭЦ выступила на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта
Глава РЭЦ выступила на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта - РИА Новости, 26.09.2024
Глава РЭЦ выступила на заседании президиума Госсовета по развитию экспорта
Заседание президиума Государственного совета с участием президента России Владимира Путина, посвященное развитию экспорта, прошло 25 сентября в Москве,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-25T19:52
2024-09-25T19:52
2024-09-26T14:28
экономика
россия
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заседание президиума Государственного совета с участием президента России Владимира Путина, посвященное развитию экспорта, прошло 25 сентября в Москве, генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила с докладом, в котором конкретизировала ряд задач по развитию экспорта в стране.По словам генерального директора РЭЦ, за время реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" темпы роста российского экспорта были выше темпов роста мировой торговли. Крупный бизнес, поставляющий на экспорт товары базовых отраслей, занял в целом устойчивые позиции на мировом рынке, впереди - вывод на экспорт высокопередельных, технологических товаров и услуг, а также потребительской продукции."Мы в РЭЦ исходим из того, что ключ к успешному достижению национальных целей по экспорту состоит в осознании их безальтернативности. Сегодня как никогда и развитие российской экономики, и в целом развитие России напрямую зависит от становления нашей страны как одного из центров формирующегося многополярного мира, для этого особое значение имеет экспорт высокотехнологичных товаров, выстраивание устойчивых партнерств", - подчеркнула в своем выступлении Никишина.Глава РЭЦ обозначила ряд задач, которые необходимо решить для максимальной реализации экспортного потенциала российского бизнеса. В их числе - развитие и масштабирование программы продвижения национального бренда "Сделано в России", обеспечение простого и удобного доступа бизнеса к мерам поддержки, компетенциям и информации о внешних рынках; наращивание деловых связей за рубежом, развитие новых каналов выхода на внешние рынки и сети дистрибуции новых товаров, решение вопроса расчетов, а также дальнейшее укрепление системы поддержки экспорта в регионах.
https://ria.ru/20240925/rets-1974575194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заседание президиума Государственного совета с участием президента России Владимира Путина, посвященное развитию экспорта, прошло 25 сентября в Москве, генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина выступила с докладом, в котором конкретизировала ряд задач по развитию экспорта в стране.
По словам генерального директора РЭЦ, за время реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" темпы роста российского экспорта были выше темпов роста мировой торговли. Крупный бизнес, поставляющий на экспорт товары базовых отраслей, занял в целом устойчивые позиции на мировом рынке, впереди - вывод на экспорт высокопередельных, технологических товаров и услуг, а также потребительской продукции.
"Мы в РЭЦ исходим из того, что ключ к успешному достижению национальных целей по экспорту состоит в осознании их безальтернативности. Сегодня как никогда и развитие российской экономики, и в целом развитие России напрямую зависит от становления нашей страны как одного из центров формирующегося многополярного мира, для этого особое значение имеет экспорт высокотехнологичных товаров, выстраивание устойчивых партнерств", - подчеркнула в своем выступлении Никишина
.
Глава РЭЦ обозначила ряд задач, которые необходимо решить для максимальной реализации экспортного потенциала российского бизнеса. В их числе - развитие и масштабирование программы продвижения национального бренда "Сделано в России", обеспечение простого и удобного доступа бизнеса к мерам поддержки, компетенциям и информации о внешних рынках; наращивание деловых связей за рубежом, развитие новых каналов выхода на внешние рынки и сети дистрибуции новых товаров, решение вопроса расчетов, а также дальнейшее укрепление системы поддержки экспорта в регионах.