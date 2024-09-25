https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974592640.html
В Подмосковье стартовал финал конкурса "Воспитатель года России"
В Подмосковье стартовал финал конкурса "Воспитатель года России" - РИА Новости, 25.09.2024
В Подмосковье стартовал финал конкурса "Воспитатель года России"
Заключительный этап XV Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" стартовал в Московской области, в нем примут участие 87 педагогов со всей страны,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:20
2024-09-25T13:20
2024-09-25T13:20
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заключительный этап XV Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" стартовал в Московской области, в нем примут участие 87 педагогов со всей страны, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области. "Рада поприветствовать у нас в Подмосковье лучших воспитателей России. Восемьдесят семь педагогов со всей страны приехали к нам в регион на заключительный этап XV Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" — 2024. Желаю всем финалистам удачи, успехов и только побед", — поприветствовала участников мероприятия вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба. В финал конкурса вышли 87 лучших представителей сферы дошкольного образования — воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, старшие воспитатели, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и педагоги дополнительного образования из различных регионов страны. Все участники имеют стаж работы более трех лет. Первый тур финального этапа состоит из двух испытаний: педагогического мероприятия с детьми и просветительского мероприятия с родителями. Второй тур включает мастер-классы, брифинги и блицтурнир. По итогам этих испытаний будут определены победители и призеры конкурса. Церемония награждения состоится 5 октября в Государственном Кремлевском дворце. Победитель получит почетное звание "Воспитатель года России" и денежный приз в размере 200 тысяч рублей. В 2023 победителем конкурса стала Дарья Глебова из детского сада №86 "Звездочка" Дмитровского городского округа, благодаря чему финал юбилейного конкурса проводится в Московской области.
https://ria.ru/20240924/medrabotniki-1974453043.html
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московская область (подмосковье), россия, людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Людмила Болатаева
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Заключительный этап XV Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" стартовал в Московской области, в нем примут участие 87 педагогов со всей страны, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
"Рада поприветствовать у нас в Подмосковье лучших воспитателей России
. Восемьдесят семь педагогов со всей страны приехали к нам в регион на заключительный этап XV Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" — 2024. Желаю всем финалистам удачи, успехов и только побед", — поприветствовала участников мероприятия вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева
, слова которой цитирует пресс-служба.
В финал конкурса вышли 87 лучших представителей сферы дошкольного образования — воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, старшие воспитатели, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и педагоги дополнительного образования из различных регионов страны. Все участники имеют стаж работы более трех лет.
Первый тур финального этапа состоит из двух испытаний: педагогического мероприятия с детьми и просветительского мероприятия с родителями. Второй тур включает мастер-классы, брифинги и блицтурнир. По итогам этих испытаний будут определены победители и призеры конкурса.
Церемония награждения состоится 5 октября в Государственном Кремлевском дворце
. Победитель получит почетное звание "Воспитатель года России" и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.
В 2023 победителем конкурса стала Дарья Глебова из детского сада №86 "Звездочка" Дмитровского городского округа, благодаря чему финал юбилейного конкурса проводится в Московской области.