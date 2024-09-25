https://ria.ru/20240925/niderlandy-1974621506.html

Власти Нидерландов хотят сократить срок вида на жительство для беженцев

Власти Нидерландов хотят сократить срок вида на жительство для беженцев - РИА Новости, 25.09.2024

Власти Нидерландов хотят сократить срок вида на жительство для беженцев

Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер заявила, что хочет сократить срок действия вида на жительство для беженцев, спасающихся от... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:52

2024-09-25T14:52

2024-09-25T14:53

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ГААГА, 25 сен - РИА Новости. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Марьёлейн Фабер заявила, что хочет сократить срок действия вида на жительство для беженцев, спасающихся от войн, с пяти до двух лет. Фабер после своего рабочего визита в Данию заявила газете Telegraaf, что ситуация там "очень простая", и в Дании выдают только краткосрочные виды на жительство для беженцев. По ее словам, такая же ситуация в Нидерландах "ее бы устроила". "Я хочу избавиться от постоянного вида на жительство. Сейчас наш временный вид на жительство рассчитан на пять лет, но если бы это зависело от меня, его сократили бы до двух лет", - заявила она. Кроме того, как отметила министр, это усложнит процедуру воссоединения семьи для находящихся в Нидерландах беженцев. "Это будет возможно только при определенных условиях, например, если есть жилье и достаточный доход", - сказала Фабер. Как отмечается, этот план станет шагом на пути к реализации "самой строгой политики предоставления убежища за всю историю", о которой объявляло новое правительство Нидерландов. На прошлой неделе министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов направила Еврокомиссии письмо, в котором сообщила о намерении Гааги отказаться от миграционных правил Евросоюза с целью ужесточения режима предоставления убежища. Отмечалось, что с помощью отказа от миграционной политики ЕС власти Нидерландов планируют значительно ограничить нелегальную иммиграцию. Голландские СМИ назвали подобное намерение беспрецедентным для Нидерландов.

https://ria.ru/20240619/bezhentsy-1953913546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нидерланды, дания, еврокомиссия, евросоюз