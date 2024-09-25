https://ria.ru/20240925/mer-1974657788.html

Экс-мэра Сочи доставили в суд

Экс-мэра Сочи доставили в суд - РИА Новости, 25.09.2024

Экс-мэра Сочи доставили в суд

Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского доставили в Мещанский районный суд на рассмотрение ходатайства следствия об аресте, говорится в сообщении судов общей... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:01

2024-09-25T17:01

2024-09-25T17:02

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

алексей копайгородский

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского доставили в Мещанский районный суд на рассмотрение ходатайства следствия об аресте, говорится в сообщении судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале. Ранее в среду в Мещанском суде РИА Новости сообщали, что следствие попросило арестовать Копайгородского по делу о растрате. "Суд в столице приступает к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения экс главы города - курорта Сочи. Мещанский районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-главы города - курорта Сочи Копайгородского Алексея Сергеевича", - говорится в сообщении. Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20240925/mer-1974658026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского привезли в суд, который выберет ему меру пресечения 2024-09-25T17:01 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, россия, алексей копайгородский