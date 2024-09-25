https://ria.ru/20240925/mer-1974657788.html
Экс-мэра Сочи доставили в суд
Экс-мэра Сочи доставили в суд - РИА Новости, 25.09.2024
Экс-мэра Сочи доставили в суд
Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского доставили в Мещанский районный суд на рассмотрение ходатайства следствия об аресте, говорится в сообщении судов общей... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:01
2024-09-25T17:01
2024-09-25T17:02
происшествия
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краснодарский край
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского доставили в Мещанский районный суд на рассмотрение ходатайства следствия об аресте, говорится в сообщении судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале. Ранее в среду в Мещанском суде РИА Новости сообщали, что следствие попросило арестовать Копайгородского по делу о растрате. "Суд в столице приступает к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения экс главы города - курорта Сочи. Мещанский районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении экс-главы города - курорта Сочи Копайгородского Алексея Сергеевича", - говорится в сообщении. Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский в суде
Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского привезли в суд, который выберет ему меру пресечения
2024-09-25T17:01
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, алексей копайгородский
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Алексей Копайгородский
Экс-мэра Сочи доставили в суд
Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте экс-мэра Сочи Копайгородского