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На Кубани увеличили финансирование льготного обеспечения лекарствами
На Кубани увеличили финансирование льготного обеспечения лекарствами - РИА Новости, 25.09.2024
На Кубани увеличили финансирование льготного обеспечения лекарствами
Финансирование госгарантий оказания медпомощи в Краснодарском крае достигло 141,4 миллиарда рублей на 2024 год, средства направят в том числе на льготное... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:43
2024-09-25T19:43
2024-09-25T19:43
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КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Финансирование госгарантий оказания медпомощи в Краснодарском крае достигло 141,4 миллиарда рублей на 2024 год, средства направят в том числе на льготное лекарственное обеспечение граждан, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Кубани. "В связи с корректировкой параметров бюджета Краснодарского края финансирование программы на 2024 год было увеличено на 738,9 миллиона рублей и составило 141,4 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на льготное лекарственное обеспечение граждан и оказание высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении со ссылкой на слова первого заместителя министра здравоохранения края Ирины Вязовской. Уточняется, что кубанские депутаты внесли изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. "Без рассмотрения вопросов социального блока у нас не обходится ни одно пленарное заседание. Тем более когда речь заходит о госгарантиях оказания людям бесплатной врачебной помощи. Совершенствование нормативной правовой базы – это еще один шаг к повышению эффективности работы нашей системы здравоохранения, четкой структуризации всех ее звеньев и, как конечный результат – оказанию людям качественных медуслуг, предоставление им всесторонней поддержки в заботе о своем здоровье", – прокомментировал принятые изменения председатель парламента Юрий Бурлачко.
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здоровье - общество, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Россия
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Финансирование госгарантий оказания медпомощи в Краснодарском крае достигло 141,4 миллиарда рублей на 2024 год, средства направят в том числе на льготное лекарственное обеспечение граждан, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Кубани.
"В связи с корректировкой параметров бюджета Краснодарского края финансирование программы на 2024 год было увеличено на 738,9 миллиона рублей и составило 141,4 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на льготное лекарственное обеспечение граждан и оказание высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении со ссылкой на слова первого заместителя министра здравоохранения края Ирины Вязовской.
Уточняется, что кубанские депутаты внесли изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
"Без рассмотрения вопросов социального блока у нас не обходится ни одно пленарное заседание. Тем более когда речь заходит о госгарантиях оказания людям бесплатной врачебной помощи. Совершенствование нормативной правовой базы – это еще один шаг к повышению эффективности работы нашей системы здравоохранения, четкой структуризации всех ее звеньев и, как конечный результат – оказанию людям качественных медуслуг, предоставление им всесторонней поддержки в заботе о своем здоровье", – прокомментировал принятые изменения председатель парламента Юрий Бурлачко.