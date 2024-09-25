Рейтинг@Mail.ru
На Кубани увеличили финансирование льготного обеспечения лекарствами - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
19:43 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kuban-1974702195.html
На Кубани увеличили финансирование льготного обеспечения лекарствами
На Кубани увеличили финансирование льготного обеспечения лекарствами - РИА Новости, 25.09.2024
На Кубани увеличили финансирование льготного обеспечения лекарствами
Финансирование госгарантий оказания медпомощи в Краснодарском крае достигло 141,4 миллиарда рублей на 2024 год, средства направят в том числе на льготное... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:43
2024-09-25T19:43
краснодарский край
здоровье - общество
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_01d0c8990e03a0315f77c368950f36cd.jpg
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Финансирование госгарантий оказания медпомощи в Краснодарском крае достигло 141,4 миллиарда рублей на 2024 год, средства направят в том числе на льготное лекарственное обеспечение граждан, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Кубани. "В связи с корректировкой параметров бюджета Краснодарского края финансирование программы на 2024 год было увеличено на 738,9 миллиона рублей и составило 141,4 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на льготное лекарственное обеспечение граждан и оказание высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении со ссылкой на слова первого заместителя министра здравоохранения края Ирины Вязовской. Уточняется, что кубанские депутаты внесли изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. "Без рассмотрения вопросов социального блока у нас не обходится ни одно пленарное заседание. Тем более когда речь заходит о госгарантиях оказания людям бесплатной врачебной помощи. Совершенствование нормативной правовой базы – это еще один шаг к повышению эффективности работы нашей системы здравоохранения, четкой структуризации всех ее звеньев и, как конечный результат – оказанию людям качественных медуслуг, предоставление им всесторонней поддержки в заботе о своем здоровье", – прокомментировал принятые изменения председатель парламента Юрий Бурлачко.
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900532490_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f91b5a511b6b680bad3adcd49ef1c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Россия

На Кубани увеличили финансирование льготного обеспечения лекарствами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Финансирование госгарантий оказания медпомощи в Краснодарском крае достигло 141,4 миллиарда рублей на 2024 год, средства направят в том числе на льготное лекарственное обеспечение граждан, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Кубани.
"В связи с корректировкой параметров бюджета Краснодарского края финансирование программы на 2024 год было увеличено на 738,9 миллиона рублей и составило 141,4 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на льготное лекарственное обеспечение граждан и оказание высокотехнологичной медицинской помощи", - говорится в сообщении со ссылкой на слова первого заместителя министра здравоохранения края Ирины Вязовской.
Уточняется, что кубанские депутаты внесли изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в регионе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
"Без рассмотрения вопросов социального блока у нас не обходится ни одно пленарное заседание. Тем более когда речь заходит о госгарантиях оказания людям бесплатной врачебной помощи. Совершенствование нормативной правовой базы – это еще один шаг к повышению эффективности работы нашей системы здравоохранения, четкой структуризации всех ее звеньев и, как конечный результат – оказанию людям качественных медуслуг, предоставление им всесторонней поддержки в заботе о своем здоровье", – прокомментировал принятые изменения председатель парламента Юрий Бурлачко.
 
Краснодарский крайЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала