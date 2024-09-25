https://ria.ru/20240925/kopaygorodskiy-1974543504.html

Источник сообщил о следственных действиях в отношении экс-мэра Сочи

Источник сообщил о следственных действиях в отношении экс-мэра Сочи - РИА Новости, 25.09.2024

Источник сообщил о следственных действиях в отношении экс-мэра Сочи

В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который отправился добровольцем на СВО, проводят следственные действия, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:58

2024-09-25T09:58

2024-09-25T11:21

сочи

происшествия

алексей копайгородский

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который отправился добровольцем на СВО, проводят следственные действия, сообщили РИА Новости осведомленные источники."Проводятся следственные действия", — сказал собеседник агентства.Так он ответил на вопрос, действительно ли Копайгородского задержали.Другой источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что информация соответствует действительности.При этом у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева проходят обыски, добавил источник РИА Новости в силовых структурах.Бурлев был заместителем Копайгородского, а после его отставки какое-то время исполнял обязанности главы города. Но, как сообщали РИА Новости в администрации Сочи в августе, Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию. Савин вступил в должность главы Хостинского района Сочи в 2020 году.Об участии Копайгородского в СВО в добровольческом отряде стало известно около двух недель назад. В отставку он ушел в мае из-за перехода на новое место работы.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

https://ria.ru/20240924/bashkiriya-1974484936.html

https://ria.ru/20240916/delo-1972876214.html

https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html

сочи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, происшествия, алексей копайгородский