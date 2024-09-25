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В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии - РИА Новости, 25.09.2024
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22:45 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kharkov-1974720214.html
В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии
В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии - РИА Новости, 25.09.2024
В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии
Неизвестные в городе Барвенково Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:45
2024-09-25T22:45
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Неизвестные в городе Барвенково Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". "В Барвенково Харьковской области неизвестные разрушили памятник погибшим воинам-освободителям Красной армии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Другие подробности произошедшего пока не известны. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, харьковская область, россия, сергей лавров, страна.ua, происшествия
В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Сергей Лавров, Страна.ua, Происшествия
В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии

"Страна.ua": неизвестные разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Неизвестные в городе Барвенково Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua".
"В Барвенково Харьковской области неизвестные разрушили памятник погибшим воинам-освободителям Красной армии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Другие подробности произошедшего пока не известны.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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