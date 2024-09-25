https://ria.ru/20240925/kharkov-1974720214.html

В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии

В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии - РИА Новости, 25.09.2024

В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии

Неизвестные в городе Барвенково Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T22:45

2024-09-25T22:45

2024-09-25T22:45

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Неизвестные в городе Барвенково Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". "В Барвенково Харьковской области неизвестные разрушили памятник погибшим воинам-освободителям Красной армии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Другие подробности произошедшего пока не известны. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html

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