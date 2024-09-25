https://ria.ru/20240925/kharkov-1974720214.html
В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии
В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии - РИА Новости, 25.09.2024
В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии
Неизвестные в городе Барвенково Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:45
2024-09-25T22:45
2024-09-25T22:45
в мире
украина
харьковская область
россия
сергей лавров
страна.ua
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937597005_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_9c80d5bda3ac9937d5f01145fea635c7.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Неизвестные в городе Барвенково Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии, сообщает в среду украинское издание "Страна.ua". "В Барвенково Харьковской области неизвестные разрушили памятник погибшим воинам-освободителям Красной армии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Другие подробности произошедшего пока не известны. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html
украина
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937580480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98a62346f311a25fd8d4f54d299f791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, россия, сергей лавров, страна.ua, происшествия
В мире, Украина, Харьковская область, Россия, Сергей Лавров, Страна.ua, Происшествия
В Харьковской области разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии
"Страна.ua": неизвестные разрушили памятник воинам-освободителям Красной армии