Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/britanija-1974690482.html
В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины
В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины - РИА Новости, 25.09.2024
В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины
Великобритания в рамках военной поддержки Киева истощила собственные запасы вооружений, заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, его слова... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:53
2024-09-25T18:53
в мире
украина
великобритания
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Великобритания в рамках военной поддержки Киева истощила собственные запасы вооружений, заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, его слова приводит издание Times. "Поллард заявил, что это было абсолютно "правильное решение" поставить Украине как можно больше оружия, добавив: "Мы истощили свои собственные запасы, чтобы это сделать", - цитирует его газета. Замминистра не уточнил, насколько истощены британские запасы вооружений, однако указал на необходимость не только их пополнить, но и обеспечить надежные поставки на Украину. "Я думаю, что большинство западных стран предоставили большую часть имеющихся у них ресурсов... поэтому мы видим, как формируются более тесные торговые отношения", - добавил Поллард. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945891682.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Лавров, НАТО
В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины

Минобороны Великобритании: Британия истощила запасы оружия, помогая Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Великобритания в рамках военной поддержки Киева истощила собственные запасы вооружений, заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, его слова приводит издание Times.
"Поллард заявил, что это было абсолютно "правильное решение" поставить Украине как можно больше оружия, добавив: "Мы истощили свои собственные запасы, чтобы это сделать", - цитирует его газета.
Замминистра не уточнил, насколько истощены британские запасы вооружений, однако указал на необходимость не только их пополнить, но и обеспечить надежные поставки на Украину.
"Я думаю, что большинство западных стран предоставили большую часть имеющихся у них ресурсов... поэтому мы видим, как формируются более тесные торговые отношения", - добавил Поллард.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Лондон разрешил Киеву атаковать Крым британским оружием
14 мая, 15:11
 
В миреУкраинаВеликобританияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала