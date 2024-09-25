https://ria.ru/20240925/britanija-1974690482.html

В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины

В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины - РИА Новости, 25.09.2024

В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины

Великобритания в рамках военной поддержки Киева истощила собственные запасы вооружений, заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, его слова... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:53

2024-09-25T18:53

2024-09-25T18:53

в мире

украина

великобритания

россия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Великобритания в рамках военной поддержки Киева истощила собственные запасы вооружений, заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, его слова приводит издание Times. "Поллард заявил, что это было абсолютно "правильное решение" поставить Украине как можно больше оружия, добавив: "Мы истощили свои собственные запасы, чтобы это сделать", - цитирует его газета. Замминистра не уточнил, насколько истощены британские запасы вооружений, однако указал на необходимость не только их пополнить, но и обеспечить надежные поставки на Украину. "Я думаю, что большинство западных стран предоставили большую часть имеющихся у них ресурсов... поэтому мы видим, как формируются более тесные торговые отношения", - добавил Поллард. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240514/ukraina-1945891682.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, нато