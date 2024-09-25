В Британии заявили об истощении собственных запасов оружия из-за Украины
Минобороны Великобритании: Британия истощила запасы оружия, помогая Украине
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Великобритания в рамках военной поддержки Киева истощила собственные запасы вооружений, заявил замминистра обороны Великобритании Люк Поллард, его слова приводит издание Times.
"Поллард заявил, что это было абсолютно "правильное решение" поставить Украине как можно больше оружия, добавив: "Мы истощили свои собственные запасы, чтобы это сделать", - цитирует его газета.
Замминистра не уточнил, насколько истощены британские запасы вооружений, однако указал на необходимость не только их пополнить, но и обеспечить надежные поставки на Украину.
"Я думаю, что большинство западных стран предоставили большую часть имеющихся у них ресурсов... поэтому мы видим, как формируются более тесные торговые отношения", - добавил Поллард.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.