https://ria.ru/20240924/zabaykale-1974410494.html
Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года
Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года - РИА Новости, 24.09.2024
Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года
Свыше 230 экспортных услуг получил малый и средний бизнес Забайкалья с начала текущего года, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:50
2024-09-24T12:50
2024-09-24T12:50
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
забайкальский край
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974409805_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_7de7bc580ea686cd40a96aaecd44d4d6.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Свыше 230 экспортных услуг получил малый и средний бизнес Забайкалья с начала текущего года, сообщает пресс-служба правительства края.Данные итоги подвели на заседании Экспортного совета Забайкальского края."Это всевозможные форматы помощи в сфере экспорта. Благодаря специалистам предприниматели получили помощь в сертификации продукции – 15 услуг, три предпринимателя транспортировали свою продукцию благодаря государству, двое посетили выставки, а еще 203 человека прошли обучающие семинары", - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.Также предприниматели Забайкалья посетят крупные выставки в Китае и Монголии в четвертом квартале 2024 года с помощью Центра поддержки экспорта региона.Как добавила министр, за рубежом ждут товары Забайкалья. В частности, муку и выпечку.
https://ria.ru/20240923/biznes-1974302814.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974409805_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_0abdbcf2b75e55d8bb020fe771554ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край, Предприниматели
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Свыше 230 экспортных услуг получил малый и средний бизнес Забайкалья с начала текущего года, сообщает пресс-служба правительства края.
Данные итоги подвели на заседании Экспортного совета Забайкальского края
.
"Это всевозможные форматы помощи в сфере экспорта. Благодаря специалистам предприниматели получили помощь в сертификации продукции – 15 услуг, три предпринимателя транспортировали свою продукцию благодаря государству, двое посетили выставки, а еще 203 человека прошли обучающие семинары", - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Также предприниматели Забайкалья посетят крупные выставки в Китае
и Монголии
в четвертом квартале 2024 года с помощью Центра поддержки экспорта региона.
Как добавила министр, за рубежом ждут товары Забайкалья. В частности, муку и выпечку.