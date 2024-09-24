https://ria.ru/20240924/zabaykale-1974410494.html

Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года

Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года - РИА Новости, 24.09.2024

Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года

Свыше 230 экспортных услуг получил малый и средний бизнес Забайкалья с начала текущего года, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:50

2024-09-24T12:50

2024-09-24T12:50

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Свыше 230 экспортных услуг получил малый и средний бизнес Забайкалья с начала текущего года, сообщает пресс-служба правительства края.Данные итоги подвели на заседании Экспортного совета Забайкальского края."Это всевозможные форматы помощи в сфере экспорта. Благодаря специалистам предприниматели получили помощь в сертификации продукции – 15 услуг, три предпринимателя транспортировали свою продукцию благодаря государству, двое посетили выставки, а еще 203 человека прошли обучающие семинары", - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.Также предприниматели Забайкалья посетят крупные выставки в Китае и Монголии в четвертом квартале 2024 года с помощью Центра поддержки экспорта региона.Как добавила министр, за рубежом ждут товары Забайкалья. В частности, муку и выпечку.

https://ria.ru/20240923/biznes-1974302814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, предприниматели