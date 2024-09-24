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Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года - РИА Новости, 24.09.2024
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Твой бизнес
 
12:50 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/zabaykale-1974410494.html
Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года
Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года - РИА Новости, 24.09.2024
Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года
Свыше 230 экспортных услуг получил малый и средний бизнес Забайкалья с начала текущего года, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:50
2024-09-24T12:50
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Свыше 230 экспортных услуг получил малый и средний бизнес Забайкалья с начала текущего года, сообщает пресс-служба правительства края.Данные итоги подвели на заседании Экспортного совета Забайкальского края."Это всевозможные форматы помощи в сфере экспорта. Благодаря специалистам предприниматели получили помощь в сертификации продукции – 15 услуг, три предпринимателя транспортировали свою продукцию благодаря государству, двое посетили выставки, а еще 203 человека прошли обучающие семинары", - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.Также предприниматели Забайкалья посетят крупные выставки в Китае и Монголии в четвертом квартале 2024 года с помощью Центра поддержки экспорта региона.Как добавила министр, за рубежом ждут товары Забайкалья. В частности, муку и выпечку.
https://ria.ru/20240923/biznes-1974302814.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край, Предприниматели

Более 230 экспортных услуг получил бизнес Забайкалья с начала года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Свыше 230 экспортных услуг получил малый и средний бизнес Забайкалья с начала текущего года, сообщает пресс-служба правительства края.
Данные итоги подвели на заседании Экспортного совета Забайкальского края.
"Это всевозможные форматы помощи в сфере экспорта. Благодаря специалистам предприниматели получили помощь в сертификации продукции – 15 услуг, три предпринимателя транспортировали свою продукцию благодаря государству, двое посетили выставки, а еще 203 человека прошли обучающие семинары", - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Также предприниматели Забайкалья посетят крупные выставки в Китае и Монголии в четвертом квартале 2024 года с помощью Центра поддержки экспорта региона.
Как добавила министр, за рубежом ждут товары Забайкалья. В частности, муку и выпечку.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаЗабайкальский крайПредприниматели
 
 
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