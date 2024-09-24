https://ria.ru/20240924/volodin-1974370736.html
Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России
Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России - РИА Новости, 24.09.2024
Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России
Предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:38
2024-09-24T10:38
2024-09-24T11:01
общество
россия
технологии
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_5cf706ac8fa926b451bb9037cafb0ecc.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ. Об этом спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале."О запрете идеологии бездетности и движения "чайлдфри". Предлагается запретить пропаганду бездетности в: интернете; СМИ; кинофильмах; рекламе", - сообщил Володин.
https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947898673_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_9ddd51fb6d6db5f1fac274cfeae2623e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, технологии, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Технологии, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России
Володин: пропаганду бездетности планируют запретить в интернете, кино и рекламе