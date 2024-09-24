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Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России - РИА Новости, 24.09.2024
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10:38 24.09.2024 (обновлено: 11:01 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/volodin-1974370736.html
Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России
Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России - РИА Новости, 24.09.2024
Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России
Предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:38
2024-09-24T11:01
общество
россия
технологии
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ. Об этом спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале."О запрете идеологии бездетности и движения "чайлдфри". Предлагается запретить пропаганду бездетности в: интернете; СМИ; кинофильмах; рекламе", - сообщил Володин.
https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html
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общество, россия, технологии, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Технологии, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России

Володин: пропаганду бездетности планируют запретить в интернете, кино и рекламе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ. Об этом спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале.
"О запрете идеологии бездетности и движения "чайлдфри". Предлагается запретить пропаганду бездетности в: интернете; СМИ; кинофильмах; рекламе", - сообщил Володин.
Семья - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
10:44
 
ОбществоРоссияТехнологииВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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