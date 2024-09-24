https://ria.ru/20240924/volodin-1974370736.html

Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России

Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России - РИА Новости, 24.09.2024

Володин рассказал о проекте запрета движения чайлдфри в России

Предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:38

2024-09-24T10:38

2024-09-24T11:01

общество

россия

технологии

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Предлагается запретить пропаганду отказа от рождения детей в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, комментируя законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ. Об этом спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале."О запрете идеологии бездетности и движения "чайлдфри". Предлагается запретить пропаганду бездетности в: интернете; СМИ; кинофильмах; рекламе", - сообщил Володин.

https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html

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общество, россия, технологии, вячеслав володин, госдума рф