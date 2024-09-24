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В "Союзмультфильме" заявили о праве создавать товары с "Ежиком в тумане" - РИА Новости, 24.09.2024
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14:28 24.09.2024 (обновлено: 15:08 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/sojuzmultfilm-1974428177.html
В "Союзмультфильме" заявили о праве создавать товары с "Ежиком в тумане"
В "Союзмультфильме" заявили о праве создавать товары с "Ежиком в тумане" - РИА Новости, 24.09.2024
В "Союзмультфильме" заявили о праве создавать товары с "Ежиком в тумане"
"Союзмультфильм" владеет исключительной лицензией на анимационный фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии в 1975 году, заявили РИА Новости в ее... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:28
2024-09-24T15:08
россия
юрий норштейн
союзмультфильм
госфильмофонд рф
общество
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Союзмультфильм" владеет исключительной лицензией на анимационный фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии в 1975 году, заявили РИА Новости в ее пресс-службе, отметив, что по условиям лицензионного договора студия вправе использовать персонажа картины для изготовления товаров. Банк России накануне выпустил в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к скорому 50-летнему юбилею этого мультфильма. Автор мультфильма, режиссер и художник Юрий Норштейн, по сообщениям СМИ, посчитал это "воровством". "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году. Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России. "Союзмультфильм" с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле", - добавили на киностудии. Кроме того, отметили в пресс-службе, "Союзмультфильм" ведет большую работу по сохранению наследия и организует множество выставок, лекций, показов, которые рассказывают современному поколению о классике анимации. "Так, например, в октябре совместно с кинотеатром "Каро" мы проведем повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", - подчеркнули в пресс-службе. Для поддержки ветеранов студией также был создан благотворительный фонд поддержки анимации.
https://ria.ru/20240408/multfilmy-1938508009.html
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россия, юрий норштейн, союзмультфильм, госфильмофонд рф, общество
Россия, Юрий Норштейн, Союзмультфильм, Госфильмофонд РФ, Общество
В "Союзмультфильме" заявили о праве создавать товары с "Ежиком в тумане"

"Союзмультфильм": студия владеет исключительной лицензией на "Ежика в тумане"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из мультфильма "Ежик в тумане" (режиссер Юрий Норштейн)
Кадр из мультфильма Ежик в тумане (режиссер Юрий Норштейн) - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости
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Кадр из мультфильма "Ежик в тумане" (режиссер Юрий Норштейн). Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "Союзмультфильм" владеет исключительной лицензией на анимационный фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии в 1975 году, заявили РИА Новости в ее пресс-службе, отметив, что по условиям лицензионного договора студия вправе использовать персонажа картины для изготовления товаров.
Банк России накануне выпустил в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация" к скорому 50-летнему юбилею этого мультфильма. Автор мультфильма, режиссер и художник Юрий Норштейн, по сообщениям СМИ, посчитал это "воровством".
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"Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году. Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России. "Союзмультфильм" с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле", - добавили на киностудии.
Кроме того, отметили в пресс-службе, "Союзмультфильм" ведет большую работу по сохранению наследия и организует множество выставок, лекций, показов, которые рассказывают современному поколению о классике анимации. "Так, например, в октябре совместно с кинотеатром "Каро" мы проведем повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок", - подчеркнули в пресс-службе.
Для поддержки ветеранов студией также был создан благотворительный фонд поддержки анимации.
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